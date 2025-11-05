Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αφού οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Morgan Stanley και της Goldman Sachs πυροδότησαν ανησυχία στους επενδυτές για μετοχές-φούσκες.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 251,44 μονάδων (–0,53%), στις 47.085,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 486,08 μονάδων (–2,04%), στις 23.348,63 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 80,42 μονάδων (–1,17%), στις 6.771,55 μονάδες.

