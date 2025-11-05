Του Χρυσόστομου Τσούφη

Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν 700.000-900.000 κενά διαμερίσματα σύμφωνα με τη γραμματεία στεγαστικής πολιτικής.

Μόνο στην Αθήνα σχεδόν 8/10 κενά διαμερίσματα έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 70.

Από την αγορά αυτή τη στιγμή λείπουν 200.000 ακίνητα για να ικανοποιηθεί η ζήτηση (η οποία αυξάνεται).



Μόνο από τα 3 αυτά στατιστικά στοιχεία συνάγεται ότι η λύση στο στεγαστικό ζήτημα δεν θα δοθεί από τα νεόδμητα ακίνητα αλλά από τα ήδη υπάρχοντα που πρέπει να ανοίξουν.



Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των κλειστών διαμερισμάτων, για να βγει στην αγορά, χρειάζεται …ρεκτιφιέ. Και χρήματα, οι ιδιοκτήτες τους δεν διαθέτουν στις περισσότερες περιπτώσεις.



Για να βοηθήσει αυτούς τους ιδιοκτήτες η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαβούλευση με τις Βρυξέλλες για ένα πρόγραμμα επιδότησης κυρίως ανακαίνισης κλειστών διαμερισμάτων και δευτερευόντως ενεργειακής αναβάθμισης τους (χοντρικά σε ποσοστό 70%-30%). Αν όλα πάνε καλά, το πρόγραμμα θα μπορέσει να εκκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026.



Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι διευρυμένα σε σχέση με το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 που προβλέπει:

Έως 20.000€ για τον άγαμο

Έως 28.000€ για το ζευγάρι

+4.000€/τέκνο

Αναμένεται να τεθεί επίσης όριο τετραγωνικών μέτρων ώστε να αποκλειστούν οι πολύ μεγάλες κατοικίες που θα απαιτήσουν και πολύ μεγαλύτερα ποσά για να έρθουν στα επιθυμητά επίπεδα.



Το μέτρο αυτό θα έρθει να προστεθεί και στα κίνητρα που ήδη δίνονται ώστε τα σπίτια που είναι κλειστά να βγουν στην αγορά με την υπογραφή μακροχρόνιων συμβάσεων, τριετίας. Κίνητρα πάντως που χρήζουν διεύρυνσης ή και διόρθωσης σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.



Με επιστολή της στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που συζητά αυτές τις μέρες το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. προτείνει αλλαγές στο μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής των κενών κατοικιών που διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση. Συγκεκριμένα προτείνει επέκταση του μέτρου στις εξής κατηγορίες ακινήτων:

• Κατοικίες κενές τουλάχιστον από την 1.1.2024, (ήτοι πριν από 22 μήνες από σήμερα).

• Κατοικίες ιδιοκατοικούμενες που εκκενώνονται από τον ιδιοκτήτη τους για οποιοδήποτε λόγο.

• Κατοικίες με δωρεάν παραχώρηση χρήσης (συνήθως από γονείς ή τέκνα κλπ.), που εκκενώνονται από τον χρήστη τους.

• Νεόδμητες κατοικίες που θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά από την αποπεράτωσή τους.

• Κατοικίες που θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά μετά από την ριζική ανακαίνισή τους με οικοδομική άδεια.

• Κατοικίες σε πρώην επαγγελματικούς χώρους που διαμορφώθηκαν σε κατοικία με πολεοδομική άδεια και νόμιμη αλλαγή χρήσης, όπως ισχύει για το μειωμένο όριο αγοράς για απόκτηση Golden Visa.

• Κατοικίες των παραπάνω κατηγοριών που άλλαξαν ιδιοκτήτη λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς, δεν ήταν μισθωμένες κατά το χρόνο μεταβίβασής τους και θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά από το νέο ιδιοκτήτη τους.

• Κατοικίες των άνω κατηγοριών που ανήκουν ιδιοκτησιακά σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (πέραν των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων που ήδη ορθά ανακοινώθηκε ότι θα απαλλαγούν από τη φορολογία των εισοδημάτων τους), όπως της Εκκλησίας, Ιερών Ναών, Μοναστηριών, Δήμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Πανεπιστημίων, Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Βρεφοκομείων, Φιλανθρωπικών κ.α. Σωματείων κλπ.

Πηγή: skai.gr

