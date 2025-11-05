«Μάχη» με τον χρόνο για πληρωμή της ενίσχυσης των 250 - 500 ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Μάχη» με τον χρόνο δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για να πληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Αν και ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει την καταβολή της ενίσχυσης στις 28 Νοεμβρίου, γίνεται προσπάθεια η πληρωμή να γίνει το διάστημα μεταξύ 10 και 20 τρέχοντος μηνός. Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει «αυτόματα» χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους συνταξιούχους.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και στα 500 ευρώ για ζευγάρια. Η πληρωμή θα γίνει χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους δικαιούχους συνταξιούχους, αλλά και όσους λαμβάνουν επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ετήσιας ενίσχυσης

Η εν λόγω ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά - σε μόνιμη βάση- έχει θεσπιστεί για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα καταβάλλεται μάλιστα έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.

Δικαιούχοι είναι:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και περιουσία έως 200.000 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικοι που λαμβάνουν σύνταξη, καθώς και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων δεν ισχύει το ηλικιακό όριο, δηλαδή το επίδομα θα τους καταβληθεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι πάνω ή κάτω των 65 ετών.

Εντούτοις, ισχύει το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ αν κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει το ποσό μόνο μία φορά.

Ποιοι θα πάρουν ποσό 500 ευρώ και ποιοι εξαιρούνται

Το ύψος της ενίσχυσης είναι 250 ευρώ ανά δικαιούχο, αλλά για ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν τα κριτήρια, φτάνει τα 500 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει για ζευγάρια που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ή αναπηρικά επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Δεν δικαιούνται το επίδομα περίπου 450.000 συνταξιούχοι λόγω ηλικίας (κάτω των 65), ενώ εκτός μένουν οι συνταξιούχοι που εργάζονται, καθώς το εισόδημά τους υπολογίζεται στο συνολικό ετήσιο όριο.

Συγκεκριμένα, εκτός επιδόματος θα βρεθούν:

Συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών. Εάν έως το τέλος του 2025 συμπληρώσουν αυτό το όριο, θα λάβουν το επίδομα τον Νοέμβριο του 2026.

Συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι, για παράδειγμα, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς επίδομα όσοι λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.200 ευρώ, όπως και πολλοί εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς το εισόδημα από την εργασία τους συνυπολογίζεται στο ετήσιο δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα.

Συνταξιούχοι που εισέπραξαν αναδρομικά κατά το 2024. Αιτία είναι ότι και αυτό το ποσό προσμετράται στο ετήσιο δηλωθέν εισόδημά τους. Μπορεί δηλαδή η σύνταξή τους να είναι κάτω από 1.268 ευρώ τον μήνα και να μη λάβουν τα 250 ευρώ γιατί τον προηγούμενο χρόνο είδαν το εισόδημά τους να αυξάνεται λόγω της είσπραξης κάποιων αναδρομικών ποσών.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από αυτές τις κατηγορίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.