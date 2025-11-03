Οι εταιρείες διύλισης της Τουρκίας έχουν αρχίσει να μειώνουν τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Μόσχας και αναζητούν επιπλέον βαρέλια από χώρες όπως το Ιράκ, η Λιβύη, η Σαουδική Αραβία και το Καζακστάν, σημειώνει το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την προσθήκη της κρατικής Rosneft και της Lukoil στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ, ωθώντας την Turkiye Petrol Rafineleri AS και την Star Rafineri AS, ιδιοκτησία της Socar του Αζερμπαϊτζάν, να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η Τουρκία, ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, δέχτηκε πιέσεις από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο ώστε να περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μόσχα.

Η κυβέρνηση στην Άγκυρα αποφάσισε ότι πρέπει τώρα να ενταχθεί στους δυτικούς συμμάχους στην προσπάθεια περιορισμού των αγορών, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είναι σε θέση -και δεν έχει σχέδια- να σταματήσει πλήρως την αγορά ρωσικού πετρελαίου, ανέφεραν.

Ωστόσο, τα τουρκικά διυλιστήρια αναζητούν όλο και περισσότερο αργό πετρέλαιο με παρόμοια πυκνότητα με το ρωσικό, σύμφωνα με την πολιτική της Τουρκίας για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων, ανέφεραν οι πηγές. Δεν ανέφεραν το μέγεθος της πιθανής μείωσης.

Οι έμποροι πετρελαίου εξακολουθούν να αξιολογούν τον αντίκτυπο που θα έχουν οι κυρώσεις κατά της Rosneft και της Lukoil. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα εργοστάσια της Ινδίας έχουν μειώσει την παραγωγή τους και ότι η Κίνα επιδεικνύει κάποια επιφυλακτικότητα, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ είναι προσεκτική όσον αφορά μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια εφοδιασμού.

Η Τουρκία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επέκταση των δραστηριοτήτων εξερεύνησης της κρατικής εταιρείας TPAO στη Λιβύη, η οποία θα μπορούσε να γίνει σημαντικός προμηθευτής μαζί με το Ιράκ και το Καζακστάν, ανέφεραν. Ορισμένες άλλες χώρες από την Αφρική έως τη Νότια Αμερική ενδέχεται επίσης να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς την Τουρκία, πρόσθεσαν οι ίδιοι.

Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις μείωσης από την παρακολούθηση των δεξαμενόπλοιων, η οποία δείχνει ότι οι ροές του ρωσικού αργού πετρελαίου Urals προς την Τουρκία αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι εταιρείες διύλισης έχουν προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, παραμένοντας σε συμμόρφωση με τις αμερικανικές κυρώσεις.

Η Tupras και η SOCAR δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια. Το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια.

Πηγή: skai.gr

