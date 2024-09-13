Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αύξησε το επιτόκιο αναφοράς της κατά 100 μονάδες βάσης στο 19% σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, λέγοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός και ότι απαιτείται αυστηροποίηση για τη μείωσή του.

Μια δημοσκόπηση που έκανε το Reuters στην οποία συμμετείχαν 27 αναλυτές πριν από την απόφαση είχε προβλέψει ότι η ρυθμιστική αρχή θα διατηρούσε το επιτόκιο αμετάβλητο στο 18%, εν μέσω πρώιμων ενδείξεων χαλάρωσης της οικονομίας.

Αλλά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό που κοινοποιήθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός είναι ακόμη υψηλός και η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας του.

«Συνολικά, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν υψηλές και δεν έχουν ακόμη δείξει τάση μείωσης», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος δομικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Αύγουστο στο 7,7% από 6,1% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κεντρικής τράπεζας, με πολλούς αναλυτές να λένε ότι αυτή η άνοδος πυροδότησε τη σημερινή απόφαση.

Συνολικά ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 9,05% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, πέφτοντας λίγο από το 9,13% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Από την αρχή του έτους οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,35%.

Οι τελευταίες μακροικονομικές προβλέψεις έδειξαν ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί για όλο το έτος στο 7,3% , πολύ πάνω από τον στόχο του 4% της κεντρικής τράπεζας.

Η κεντρική τράπεζα είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο πληθωρισμός έφθασε στην κορύφωση του τον Ιούλιο και θα μειωθεί σταδιακά προς το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κυβέρνηση τώρα αναμένει να αυξηθεί το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) κατά 3,9% το 2024, από το 2,8% όπως εκτιμούσε μια πρόβλεψη που είχε γίνει τον Ιούλιο. Το νέο αυτό ποσοστό υποδηλώνει επιβράδυνση στην ανάπτυξη, η οποία ήταν στο 4,6% το πρώτο εξάμηνο του έτους.

«Αυτή η επιβράδυνση είναι πιθανό να σχετίζεται κυρίως όχι με την κάμψη της εγχώριας ζήτησης, αλλά με την αύξηση των περιορισμών από την πλευρά της προσφοράς και τη μείωση της εξωτερικής ζήτησης», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή, αναφερόμενη στον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων που έχουν διαταράξει το εμπόριο της Ρωσίας με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Η κεντρική τράπεζα, σ’ ένα σχέδιο νομισματικής πολιτικής που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να εμμείνει σε μια σκληρή νομισματική πολιτική για μια παρατεταμένη περίοδο για να επιτευχθεί μια βιώσιμη μείωση του πληθωρισμού.

Η αύξηση του δανεισμού των επιχειρήσεων, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας πίσω από τον υψηλό πληθωρισμό και την οικονομική υπερθέρμανση, επιταχύνθηκε στο 2,3% τον Ιούλιο από 1,5% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, παρά τα υψηλά επιτόκια.

«Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας θα επιταχύνει την διαμόρφωση των αναγκαίων νομισματικών και πιστωτικών προϋποθέσεων για την αύξηση της αποταμιευτικής δραστηριότητας και την επιστροφή του δανεισμού σε ισόρροπη ανάπτυξη», αναφέρει η ρυθμιστική αρχή.

Η επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου είναι προγραμματισμένη για τις 25 Οκτωβρίου και ορισμένοι αναλυτές υπονοούν ήδη ότι η ρυθμιστική αρχή θα συνεχίσει την αυστηρή της πολιτική.

«Η απόφαση έδειξε μια σαφή πρόθεση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, να συνεχιστεί η αύξηση του επιτοκίου τον Οκτώβριο», δήλωσε ο αναλυτής της Renaissance Capital, Όελγκ Κουζμίν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.