Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καταβάλει 630 εκατομμύρια λίρες (746 εκατ. ευρώ) για να εξαγοράσει τον βρετανικό φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ESO από την ιδιωτική εταιρία National Grid, υλοποιώντας ένα σχέδιο πολλών ετών.

Ο νέος φορέας, που θα ονομάζεται NESO (Εθνικός Διαχειριστής του Ενεργειακού Συστήματος) θα «βοηθήσει στην υλοποίηση νέων έργων παραγωγής στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας» ανέφερε η κυβέρνηση των Εργατικών, σε κοινή ανακοίνωσή της με την εταιρεία.

Η δημιουργία του NESO και η μεταφορά στον έλεγχο του κράτους της διαχείρισης του δικτύου (μεταξύ άλλων, και την εποπτεία ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης) ήταν ένα σχέδιο που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη, συντηρητική κυβέρνηση.

Η National Grid θα διατηρήσει την ιδιοκτησία του υλικού δικτύου (καλώδια και πυλώνες στην Αγγλία και την Ουαλία), διευκρίνισε ένας εκπρόσωπός της.

Η κρατική εταιρεία, που θα αρχίσει να λειτουργεί τη 1η Οκτωβρίου, «θα είναι ένας μοναδικός οργανισμός, υπεύθυνος για την εποπτεία του στρατηγικού σχεδιασμού και την υλοποίηση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στη χώρα», πρόσθεσε η κυβέρνηση. Θα συνεργάζεται με την Great British Energy, μια νέα δημόσια εταιρεία που ιδρύει η κυβέρνηση για να επενδύει στις πλωτές ανεμογεννήτριες, την πυρηνική ενέργεια και άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.