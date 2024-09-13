ΤΑΙΠΕΔ- Χιονοδρομικό Βασιλίτσας: 3 επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Τρία επιχειρηματικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας (ΕΧΚΒ), με σύμβαση παραχώρησης, συνολικής έκτασης περίπου 6.200 στρεμμάτων, που βρίσκεται στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα» του Εθνικού Δρυμού της βόρειας Πίνδου, στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1) Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπόριο Ειδικών Μηχανημάτων Υπηρεσίες Διαχείρισης Χιονοδρομικών Κέντρων (διακριτικός τίτλος ECO-TECH).

2) MY ADVENTURE - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ.

3) UCERT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

H A Φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προεπιλογή των υποψήφιων που θα συνεχίσουν στη Β Φάση, η οποία αποτελείται από την υποβολή Δεσμευτικών Οικονομικών Προσφορών.

Ο διαγωνισμός που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης του ΕΧΚΒ σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές και την πρώτη απόπειρα αξιοποίησης χιονοδρομικού κέντρου στην Ελλάδα με σύμβαση παραχώρησης.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 25 χρόνια το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΕΧΚΒ. Στόχος είναι να αναδειχθεί σε ελκυστικό πόλο ορεινού τουρισμού, ενθαρρύνοντας την ήπια τουριστική ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ενισχύοντας την περιφερειακή οικονομία.

Το ακίνητο βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση λόγω της εγγύτητάς του με τη Θεσσαλονίκη, τα Γρεβενά και τα Ιωάννινα αλλά και σημαντικά πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως τα Μετέωρα και τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Επιπλέον, έχει εύκολη οδική πρόσβαση λόγω της σύνδεσής του με την Εγνατία Οδό και απέχει 130 χλμ. από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και 213 χλμ. από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας διαθέτει εγκατεστημένους επτά αναβατήρες, οι οποίοι εξυπηρετούν τις δεκαοκτώ υφιστάμενες πίστες καταβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και δύο πίστες αρχαρίων.



