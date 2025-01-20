Ξεπερνούν κάθε προηγούμενο οι συμμετοχές επιχειρήσεων και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας στις «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) την Παρασκευή και το Σάββατο 24-25 Ιανουαρίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι 12134) από τις 10:00 έως τις 18:00.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο αριθμός των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που έχουν δηλώσει συμμετοχή, έφτασε τις 240, ενώ οι θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 7.000 σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής επιχειρήσεων και προσφερόμενων θέσεων εργασίας, καθιστώντας τις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ τη μεγαλύτερη εκδήλωση για την εργασία, που έχει πραγματοποιηθεί.

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-Athina-Ian2025.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στα επαγγέλματα και τους κλάδους που ταιριάζουν στο επαγγελματικό προφίλ τους, να μάθουν για τις δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς και να δώσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν αρχικές συνεντεύξεις εργασίας, συνομιλώντας απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, που αναζητούν προσωπικό.

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν, αφορούν ενδεικτικά: βιομηχανίες (τροφίμων και ποτών, ενδυμάτων, καλλυντικών και υγιεινής, φαρμάκων, χρωμάτων, μεταλλευμάτων, δομικών υλικών, μεταλλικών κατασκευών, καπνών, χάρτου κ.ά.), χονδρικό και λιανικό εμπόριο (τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, οικιακών ειδών, ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοκινήτων κ.ά.), κατασκευές και τεχνικά έργα, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παροχή υπηρεσιών (τραπεζικών, συμβουλευτικών, ιατρικών, εκτυπώσεων), ψηφιακή οικονομία, μεταφορές, τουρισμό, εστίαση και ψυχαγωγία.

Οι ειδικότητες, που αναζητούν οι επιχειρήσεις, είναι ενδεικτικά: ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρονικοί μηχανικοί αυτοματισμών, χημικοί μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, ψυκτικοί, στελέχη ελέγχου ποιότητας, χειριστές μηχανημάτων, μηχανουργοί και σωληνουργοί, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικοί σχεδιασμού και παραγωγής, χειριστές κέντρων ελέγχου, υπεύθυνοι ασφάλειας μεταφορών, πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων, σύμβουλοι πωλήσεων, αποθηκάριοι, οδηγοί, ταμίες, εργάτες παραγωγής, φύλακες, ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού, λογιστές, διοικητικοί υπάλληλοι, βιολόγοι, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικοί, γραφίστες, τυπογράφοι, project managers, στελέχη μάρκετινγκ και ειδικότητες που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας (web & software developers & engineers, IT database administrators, μηχανικοί Η/Υ και μηχανικοί πληροφοριακών συστημάτων) κ.ά..

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν επίσης με στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), ώστε να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας, καθώς και για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr/memme.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ βρίσκονται στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

