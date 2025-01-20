Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα έκτακτο πρόγραμμα στήριξης 360 τρισεκατομμυρίων γουόν (240 δισεκατομμυρίων ευρώ) στις εξαγωγικές εταιρείες της χώρας της Ασίας εξαιτίας των «αβεβαιοτήτων» που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις ΗΠΑ.

«Οι εξωτερικές αβεβαιότητες, όπως η ανάληψη των καθηκόντων της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, εγείρουν ανησυχίες για δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις» στις νοτιοκορεατικές εξαγωγές, δήλωσε ο Κιμ Ντονγκ-τζουν, στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

