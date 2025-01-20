Έρχονται οι πρώτοι τρισεκατομμυριούχοι του κόσμου

Δισεκατομμυριούχοι, κάντε στην άκρη, γιατί έρχονται οι πρώτοι τρισεκατομμυριούχοι.

Πέντε άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρώσουν πλούτο ύψους τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα στην επόμενη δεκαετία, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Oxfam για την ανισότητα, που δημοσιεύθηκε χθες, Κυριακή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Ίλον Μασκ, που σήμερα είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με αξία άνω των 430 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φαίνεται ότι θα φτάσει το ένα τρισεκατομμύριο σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Σύντομα θα τον ακολουθήσει ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο ιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρ Αρνό και η οικογένειά του.

Η έκθεση της Oxfam, η οποία βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το Forbes, συμπίπτει με την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός και την ημέρα της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2024 ήταν μια πολύ κερδοφόρα χρονιά για τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, που οφείλεται εν μέρει στην άνοδο του αμερικανικού χρηματιστηρίου, διαπίστωσε η Oxfam. Η καθαρή τους θέση επεκτάθηκε τόσο γρήγορα που η Oxfam αναθεώρησε την εκτίμησή της από πέρυσι ότι θα υπήρχε μόνο ένας τρισεκατομμυριούχος την επόμενη δεκαετία.

«Αυτό είναι ένα αδιανόητο ποσό» είπε η Rebecca Riddell, ανώτερη επικεφαλής πολιτικής στην Oxfam America. «Αυτή η ακραία ανισότητα δεν είναι κάτι για να γιορτάσουμε».

Η λίστα των δισεκατομμυριούχων πέρυσι αυξήθηκε κατά περίπου 200 άτομα, φτάνοντας συνολικά τους 2.770. Ο πλούτος τους εκτοξεύτηκε κατά 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια - τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι την περασμένη χρονια- σε συνολικά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαμένουν 816 δισεκατομμυριούχοι, η καθαρή περιουσία αυτής της ομάδας αυξήθηκε κατά 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, αν κάποιος από τους 10 πλουσιότερους άνδρες έχανε το 99% της περιουσίας του, θα εξακολουθούσε να είναι δισεκατομμυριούχος, διαπίστωσε η Oxfam.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι περίπου ο ίδιος με εκείνον του 1990, σύμφωνα με την έκθεση, επικαλούμενη στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πλούσιοι κληρονόμοι

Η φετινή έκθεση της Oxfam, με τίτλο Takers not Makers, επισημαίνει επίσης ότι περισσότερο από το ένα τρίτο του πλούτου των δισεκατομμυριούχων προέρχεται από κληρονομιά. Το 2023, για πρώτη φορά περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι συγκέντρωσαν τον πλούτο τους μέσω κληρονομιάς παρά μέσω της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, και οι 17 δισεκατομμυριούχοι κάτω των 30 ετών ήταν κληρονόμοι.

Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι τα δύο τρίτα των χωρών δεν φορολογούν τις κληρονομιές σε άμεσους απογόνους, είπε η Riddell.

Αυξανόμενη πολιτική δύναμη

Οι πλούσιοι ασκούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει η Oxfam, είναι η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, όπου απαντώνται καμιά 12άρια άτομα με περιουσία τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια μόνοι τους ή με τους συζύγους τους.

Ο Μασκ, ο οποίος έδωσε περισσότερα από 260 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024, θα είναι και σε κυβερνητική θέση, στο λεγόμενο Υπουργείο Αποτελεσματικότητας.

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο την περασμένη εβδομάδα, ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε για τη συγκέντρωση εξουσίας μεταξύ «πολύ λίγων εξαιρετικά πλούσιων ανθρώπων».

«Σήμερα, διαμορφώνεται στην Αμερική μια ολιγαρχία ακραίου πλούτου, δύναμης και επιρροής που κυριολεκτικά απειλεί ολόκληρη τη δημοκρατία μας, τα βασικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας και μια δίκαιη ευκαιρία για όλους να προχωρήσουν» είπε ο απερχόμενος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

