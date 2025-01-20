Η Premia Properties ανακοινώνει ότι στις 17/1/2025 υπεγράφη με τη Lyktos Holding ΑΕ η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ («ΣΕΜΕΛΗ»). Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένου και μέρους αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ.

Βάσει της συμφωνίας, η Premia θα αποκτήσει κτίρια συνολικής επιφάνειας 6.850 τετραγωνικών μέτρων (εκ των οποίων οινοποιείο στη Νεμέα Κορινθίας 5.512 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων, και 10 σουιτών με χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων 1.338 τ.μ.) καθώς και αγροτεμάχια έκτασης 278 στρεμμάτων (εκ των οποίων αμπελώνες 232 στρεμμάτων στη Νεμέα και στην Αρκαδία). Το οινοποιείο της Νεμέας διαθέτει υψηλή ποιότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευής, με εξαιρετικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης στον κλάδο του οινοτουρισμού.

Η δομή της συναλλαγής περιλαμβάνει τον διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας από την οινοποιητική/εμπορική δραστηριότητα. Τα ακίνητα (οινοποιείο, σουίτες και αμπελώνες) θα μεταβιβαστούν στην Premia ΑΕΕΑΠ και θα εκμισθωθούν μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης στην υφιστάμενη εταιρεία «Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ».

Οι μετοχές της Σεμέλη ΑΕ θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία συμμετοχών Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ (μητρική των εταιρειών Μπουτάρη Οινοποιεία, ΙΟΛΗ ΠΗΓΗ) μαζί με την οινοποιητική και την εμπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, των παραγωγικών μηχανημάτων, των αποθεμάτων και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Η PWC και η Your Legal Partners παρείχαν χρηματοοικονομική και νομική υποστήριξη.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Premia Properties και Διευθύνων Σύμβουλος της Sterner Stenhus Holding δήλωσε: «Με την εξαγορά της ΣΕΜΕΛΗ ενισχύονται τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ και πραγματοποιούμε ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κ. Σάλλα που μας εμπιστεύθηκε να συνεχίσουμε το όραμα του κτήματος ΣΕΜΕΛΗ, το οποίο είναι ένα στολίδι στο χώρο της οινοποιείας και του οινοτουρισμού στην Ελλάδα».

Ο Μιχάλης Σάλλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Lyktos Holding ΑΕ δήλωσε: «Η ΣΕΜΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ολοκλήρωσε τον κύκλο της ως οικογενειακή επιχείρηση. Παραδίδουμε στον Ηλία Γεωργιάδη, τα κλειδιά μιας εταιρείας που κατέγραψε ιστορική πορεία και διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο. Είμαι βέβαιος πως οι νέοι μέτοχοι με μεράκι αλλά και δυναμισμό, θα εκμεταλλευτούν όλες τις διαθέσιμες συνέργειες του Ομίλου τους και θα καταφέρουν να διαμορφώσουν συνθήκες δυναμικής ανάπτυξης για τη ΣΕΜΕΛΗ. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία.»

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia Properties δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς η PREMIA πραγματοποιεί μια ακόμη πρωτοποριακή συναλλαγή σε έναν από τους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντός της. Η συγκεκριμένη επένδυση διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας με ακίνητα βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης, όπως το πρότυπο οινοποιείο ΣΕΜΕΛΗ και τους αμπελώνες στη Νεμέα».

