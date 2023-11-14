Κώστας Σκρέκας: «770 προϊόντα σε 37 βασικές κατηγορίες στην πρωτοβουλία 'Μόνιμη Μείωση Τιμής'»

Μεγάλη ανταπόκριση εξακολουθεί να έχει η πρωτοβουλία της κυβέρνησης «Μόνιμη Μείωση Τιμής».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι μέχρι 13 Νοεμβρίου 2023 τα προϊόντα που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία ήταν συνολικά 770. Σημειώνεται ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ ο αρχικός στόχος των 500 κωδικών με μείωση το λιγότερο 5% στα ράφια των σούπερ μάρκετ για τουλάχιστον έξι μήνες.

Τα προϊόντα αυτά αφορούν 37 βασικές κατηγορίες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί 62 εταιρείες.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: ”H πρωτοβουλία ‘Μόνιμη Μείωση Τιμής’ βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Το γεγονός αυτό μας ικανοποιεί αλλά δεν εφησυχάζουμε. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό στόχο μας. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τους ευάλωτους συμπολίτες μας, δίνοντας καθημερινά τη μάχη με την ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε τους εντατικούς ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Η κυβέρνηση στέκεται με συνέπεια δίπλα στους πολίτες”.

«Η μειωση θα έχει ισχύ για 6 μήνες»

Ο υπουργός μιλώνστας στον ΣΚΑΙ ανέφερε ότι πρόκειται για προιόντα που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες, επώνυμα και ακριβά και η μειωση θα έχει ισχύ για 6 μήνες.

"Θέλουμε να δούμε τις τιμές να σταθεροποιούνται και να μειώνονται υπάρχουν προϊοντα που αυξανουν την τιμή, υπαρχουν άλλα που έχουν σταθεροποιήσει την τιμή και άλλα που έχουν μειώσει κατά 5% την τιμή και θα ισχυσει για 6 μήνες", ανέφερε ο κύριος Σκρέκας.

Επισήμανε πως δεν είμαστε οι ακριβότεροι στην Ευρώπη καθώς ένα τυπικό καλάθι του νοικοκυριού στην Ελλάδα είναι φθηνότερο από την Γαλλία, την Ισπανία και την Αγγλία και λίγο ακριβότερο από την Πορτογαλία.

Πρόσθεσε πως η απόφαση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τα νοικοκυριά

Τα χρήματα που εισπράτονται από τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια μπαίνουν στο ταμείο του κράτους τόνισε ο Υπουργός ενώ αναφερόμενος στις επιταγές που εχουν δοθεί στους πολίτες είπε ότι ξεπερνούν τα 600(ια)εκατομμυρια για το 2023, υπογραμμίζοντας πως αυτα τα χρηματα αξιοποιούνται προς οφελος των νοικοκυριών

Προσθεσε επίσης πως ενα ποσό θα το αξιοποιήσουμε για να στηριξουμε οργανωσεις καταναλωτων που θα μας βοηθήσουν να πατάξουμε την αισχροκέδρεια

Ακολουθούν οι 37 κατηγορίες που εντάσσονται τα 770 προϊόντα καθώς και ο μέσος όρος μείωσης τιμής:

