Πτωτικά το πετρέλαιο μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι θα ζητήσει από τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ να μειώσουν την τιμή

Απώλειες καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου την Πέμπτη, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ότι θα ζητήσει από τη Σαουδική Αραβία και τον OPEC να μειώσουν τις τιμές.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Μαρτίου χάνει 0,84% στα 78,34 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαρτίου υποχωρεί κατά 0,93% στα 74,75 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Σαουδάραβες και ο OPEC ευθύνονται για τον πόλεμο πολέμου στην Ουκρανία μέσω των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε αν μείωναν τις τιμές του αργού.

«Θα ζητήσω από τη Σαουδική Αραβία και τον OPEC να μειώσουν το κόστος του πετρελαίου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. «Αν η τιμή έπεφτε, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας θα τελείωνε αμέσως».

«Είναι υπεύθυνοι, στην πραγματικότητα, σε κάποιο βαθμό, για ό,τι συμβαίνει», δήλωσε ο Τραμπ για τους Σαουδάραβες και τον OPEC. «Εκατομμύρια ζωές χάνονται».

Η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και άλλα έξι μέλη του OPEC+ έχουν κρατήσει 2,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως εκτός της παγκόσμιας αγοράς για να αποτρέψουν την υπερβολική πτώση των τιμών. Η ομάδα αποφάσισε τον Δεκέμβριο να παρατείνει αυτές τις περικοπές παραγωγής τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2025, προτού τις καταργήσει σταδιακά στη διάρκεια ενός έτους.

Ο OPEC δέχεται πιέσεις καθώς η άφθονη παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ και η επιβράδυνση της ζήτησης στην Κίνα επιβαρύνουν τις τιμές.

Πηγή: skai.gr

