Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή πτώση 0,07%, στα 328,35 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με οριακή πτώση έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.529,57 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,07%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.536,04 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 1.526,78 μονάδες (-0,25%).

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 328,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 186 εκατ. ευρώ αφορούν στη διακίνηση 80 εκατ. μετοχών της Eurobank στην τιμή των 2,33 ευρώ ανά μετοχή, στα πλαίσια του placement στο οποίο προχώρησε ο βασικός μέτοχος της τράπεζας η Fairfax.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+4,20%), της Πειραιώς(+1,27%) και της ΔΕΗ (+1,26%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,64%), του ΟΤΕ (-1,42%), των ΕΛΠΕ (-1,33%) και της Jumbo (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 95.950.525 και 6.126.762 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 223,58 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 53 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+9,92%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+6,93%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-8,57%) και Λανακάμ(κ) (-5,83%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,0000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 45,3000 -0,44%

ALPHA BANK: 1,7160 -0,12%

AEGEAN AIRLINES: 10,7000 -2,64%

VIOHALCO: 5,7500 +0,52%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7200 αμετάβλητη

ΔΑΑ:8,3540 -0,55%

ΔΕΗ: 12,8600 +1,26%

COCA COLA HBC:33,0000 +0,36%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2400 -0,22%

ΕΛΠΕ: 7,4000 -1,33%

ELVALHALCOR: 2,09000 +0,24%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3500 +0,12%

ΕΥΔΑΠ: 5,9100 -0,67%

EUROBANK: 2,3900 -0,08%

LAMDA DEVELOPMENT: 7.0200 -0,99%

MOTOR OIL: 21,06000 -0,94%

JUMBO: 25,6400 -1,00%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,7200 -0,35%

ΟΛΠ:30,8500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 16,1800 +0,19%

ΟΤΕ: 14,6200 -1,42%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,3140 +1,27%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4200 +4,20%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 -0,10%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

