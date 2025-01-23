Aνακοινώθηκε η εξαγορά της «Μπάρμπα Στάθης» από την IDEAL Holdings

Στον έλεγχο της Ideal Holdings πέρασε η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης αφού ολοκληρώθηκε η εξαγορά από την FROZEN HOLDINGS.

Η IDEAL Holdings προχώρησε σε συμφωνία με τη FROZEN HOLDINGS για την εξαγορά του 100% της εταιρίας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε., καθώς και του 90% της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε., θυγατρικής εταιρίας της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει την πίστη της στον πρωτογενή τομέα αλλά και στην Ελληνική οικονομία. Προχωρώντας σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά τροφίμων, ύψους 130 εκατ. ευρώ, η IDEAL Holdings φιλοδοξεί να συμβάλλει στην περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, κορυφαίας εταιρίας στον κλάδο.

Διευρύνοντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών με έναν επιπλέον κλάδο που διαθέτει υψηλή ανθεκτικότητα και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, η εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εντάσσεται στην αποδεδειγμένα επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική της IDEAL Holdings που εστιάζει στην επένδυση και στη συνέχεια ανάπτυξη Ελληνικών εταιριών με κυρίαρχη θέση στην αγορά, ισχυρή διοίκηση, υγιή οικονομικά μεγέθη και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., IDEAL Holdings, δήλωσε σχετικά ότι «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σήμερα επενδύουμε σε μια ηγέτιδα και ιστορική Ελληνική εταιρία. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στην Ελληνική και διεθνή αγορά με νέες επενδύσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα ήδη επιτυχημένα brands –όπως έχουμε ήδη πετύχει με τις επενδύσεις μας στους κλάδους της πληροφορικής και του εξειδικευμένου λιανεμπορίου. Ταυτόχρονα, η απόκτηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις δυνατότητες της IDEAL Holdings, μιας Ελληνικής εταιρίας συμμετοχών, να επενδύει και να αναπτύσσει Ελληνικές εταιρίες αλλά και ολόκληρους κλάδους δημιουργώντας αξία για τις ίδιες τις εταιρίες, τους εργαζομένους, τους επενδυτές, τους μετόχους και συνολικά την οικονομία της χώρας».

Με ισχυρό αποτύπωμα στην Ελληνική αγορά, η IDEAL Holdings είναι η μοναδική Ελληνική εταιρία συμμετοχών που είναι εισηγμένη στο ΧΑ. Αποτελεί πλέον έναν σημαντικό εργοδότη στη χώρα απασχολώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζόμενους, με δραστηριοποίηση στους κλάδους του εξειδικευμένου λιανεμπορίου με τα πολυκαταστήματα attica, της πληροφορικής με την εταιρία BYTE και τις θυγατρικές της Adacom, Bluestream, IDEAL Technology, i-DOCS και πλέον των τροφίμων με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Οι ισχυρές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2024 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Έσοδα €265 εκατ., EBITDA €38 εκατ., Κέρδη προ Φόρων €11 εκατ. και Καθαρά Κέρδη €90 εκατ.

H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η οποία ιδρύθηκε το 1969, διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο καταψυγμένων τροφίμων και επεξεργασίας και συσκευασίας φρέσκων σαλατών. Η εταιρία επενδύει συστηματικά στον πρωτογενή τομέα και τη βιώσιμη γεωργία και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα με οδηγό την ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Διαθέτει 3 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής και πρόσβαση σε 11.000 σημεία πώλησης, ενώ διατηρεί εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους και 22 χώρες. Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, που ιδρύθηκε το 1972, διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Μακεδονία (Σκύδρα), έχει μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον κλάδο της αγροδιατροφής και παράγει καινοτόμα επεξεργασμένα προϊόντα λαχανικών και φρούτων.

Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.

Η ανακοίνωση της εταιρείας της Vivartia:

Η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («VIVARTIA»), ανακοινώνει ότι σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2025, υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας η «FROZEN HOLDINGS Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («FROZEN»), θυγατρική της VIVARTIA και μοναδική μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» («ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ») συμφώνησε με τη IDEAL να της μεταβιβάσει, το 100% των μετοχών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, σύμφωνα και με τη σχετική Ανακοίνωση που εξέδωσε η IDEAL στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

H εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, εδώ και περισσότερα από 55 χρόνια. Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, οδηγεί τις διατροφικές εξελίξεις, επενδύοντας συστηματικά στον πρωτογενή τομέα και τη διαρκή καινοτομία. Η προσήλωση στην άριστη ποιότητα και τη μέγιστη ασφάλεια των προϊόντων, η φροντίδα στον καταναλωτή, η υψηλή τεχνογνωσία, καθώς και η έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον διαρκή εκσυγχρονισμό, καθιστούν την εταιρεία ηγέτιδα του κλάδου.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, την τελευταία τετραετία, σημείωσε σημαντική ανάπτυξη σε Πωλήσεις +22% (5% CAGR), που εκτιμάται ότι ανήλθαν το 2024 στο επίπεδο των €120 εκατ..

Την τελευταία τετραετία η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ υλοποίησε επενδυτικό πλάνο €22 εκατ. που επικεντρώνεται στην επέκταση των παραγωγικών υποδομών, τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Τον Νοέμβριο του 2023 η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ απέκτησε το 80%, της επίσης ιστορικής εταιρείας του κλάδου, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και τον Οκτώβριο του 2024 αύξησε το ποσοστό της στο 90%. Με την επένδυση αυτή η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επέκτεινε την παρουσία της στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ έχει ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της χώρας, δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και παρέχοντας σταθερή υποστήριξη στους συνεργαζόμενους Έλληνες αγρότες και παραγωγούς της, που καλλιεργούν 30.000 στρέμματα εύφορης ελληνικής γης.

Διαμορφώνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την παροχή υψηλής κοινωνικής αξίας. Αξιοσημείωτη είναι η Πλατινένια διάκριση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στη διαδικασία αξιολόγησης επίδοσης βιωσιμότητας EcoVadis το 2024, γεγονός που την κατατάσσει στο κορυφαίο 1% των εταιρειών που αξιολογούνται από τον φορέα διεθνώς.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ενισχύει την οικονομία και την τοπική απασχόληση και ανταποδίδει στην κοινωνία την αξία και την εμπιστοσύνη που λαμβάνει, δημιουργώντας σημαντικό θετικό αντίκτυπο. Ειδικότερα για την τελευταία τετραετία (2020-2024), η αύξηση των απασχολούμενων εργαζομένων ανήλθε σε 22%.

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει λάβει πολλές σημαντικές διακρίσεις, τόσο για τα προϊόντα της, όσο και για τις βέλτιστες επιχειρηματικές της πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης και της Growth Winner 2024, στα Growth Awards (Eurobank και Grant Thorton).

Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν τη διαχρονική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και το σημαντικό της αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Τέλος, να προσθέσουμε ότι αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και αφορούν στη ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, η VIVARTIA δηλώνει ότι:

Δεν υπάρχει καμία σκέψη για πώληση της συμμετοχής της στην εν λόγω εταιρεία, καθώς και καμία διαδικασία σε εξέλιξη, όπως ατυχώς έχει αναφερθεί σε διάφορα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα.

Αντιθέτως, επιδίωξη της VIVARTIA αποτελεί η συνεχής ανάπτυξη της ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.



