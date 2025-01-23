Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διαδικτυακή ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ξεκίνησε μιλώντας για την εκλογική νίκη του προτού πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υφίστανται αυτήν τη στιγμή μια «επανάσταση της κοινής λογικής».

Ο Πρόεδρος Τραμπ μόλις μίλησε για μια χώρα που κληρονόμησε από μια «ανίκανη ομάδα ανθρώπων» και γι΄αυτό, όπως είπε, έπρεπε να λάβει μέτρα για την ανατροπή αριστερών ριζοσπαστικών πολιτικών.

Υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ δεν θα υπάρχει καλύτερο μέρος για τις επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσοι δεν επιθυμούν να κατασκευάσουν το προϊόν τους στην Αμερική θα πρέπει να πληρώσουν δασμούς.

«Το μήνυμά μου σε όλες τις επιχειρήσεις στον πλανήτη είναι απλό: Ελάτε να παράγετε τα προϊόντα σας στην Αμερική και θα απολαύσετε ορισμένους από τους χαμηλότερους φόρους στον κόσμο. Αλλά αν δεν κάνετε την παραγωγή στις ΗΠΑ, που είναι δικαίωμά σας, τότε, πολύ απλά, θα πρέπει να πληρώσετε τελωνειακούς δασμούς», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να μειώσει τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή στις ΗΠΑ στο 15% για τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στην Αμερική

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν το μεγαλύτερο απόθεμα πετρελαίου και αερίου από οποιαδήποτε άλλη χώρα και, όπως τόνισε, «θα το χρησιμοποιήσουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι θα ζητήσει από τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ να μειώσουν το κόστος του πετρελαίου και είπε ότι θα ζητούσε από το Ριάντ να αυξήσει το πακέτο επενδύσεων στις ΗΠΑ σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από 600 δισεκατομμύρια δολάρια .

"Εάν η τιμή έπεφτε, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας θα τελείωνε αμέσως. Αυτή τη στιγμή, η τιμή είναι αρκετά υψηλή ώστε αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί - πρέπει να μειώσετε την τιμή του πετρελαίου", είπε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός μέσω βίντεο.

Ο Τραμπ αναφερόμενος στην Ευρώπη υποστήριξε ότι η Ευρώπη φέρεται άδικα στις ΗΠΑ, καθώς και καθιστά δύσκολη την εισαγωγή προϊόντων στην Ευρώπη. Παράλληλα, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγγυηθούν την προμήθεια LNG στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για το πόσες ρυθμίσεις έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σημείωσε ότι «από τη σκοπιά της Αμερικής, η ΕΕ μας συμπεριφέρεται πολύ, πολύ άδικα, πολύ άσχημα», προσθέτοντας ότι « δεν παίρνουν τα αγροτικά μας προϊόντα και δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά μας».

Ο Τραμπ κατέληξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα κάνουν κάτι για αυτό».

Ο Τραμπ είπε, επίσης, ότι θα απαιτήσει να μειωθούν άμεσα τα επιτόκια και να ακολουθήσουν και άλλες χώρες.

«Με τις τιμές του πετρελαίου να πέφτουν, θα απαιτήσω να μειωθούν τα επιτόκια αμέσως, και ομοίως θα πρέπει να πέφτουν σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν μια ειρηνευτική διευθέτηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη, ενώ είπε ότι θέλει να συναντήσει σύντομα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Επίσης, είπε ότι θέλει να εργαστεί για τη μείωση των πυρηνικών όπλων, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η Ρωσία και η Κίνα μπορεί να υποστηρίξουν τη μείωση των δικών τους οπλικών δυνατοτήτων.

«Θα πρέπει να ρωτήσετε τη Ρωσία», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν θα υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι να παρευρεθεί στο Νταβός τον επόμενο χρόνο. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία».

"Είναι τόσο σημαντικό να γίνει αυτό. Αυτό είναι ένα απόλυτο πεδίο δολοφονίας... ήρθε η ώρα να το τερματίσουμε", είπε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός για τις προσπάθειες να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις.

Να αυξήσουν τα μέλη του ΝΑΤΟ τις αμυντικές δαπάνες στο 5%

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη το αίτημά του να ξοδέψουν όλες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ το 5% του ΑΕΠ τους για τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους.

«Καθώς αποκαθιστούμε την κοινή λογική στην Αμερική, προχωράμε γρήγορα για να επαναφέρουμε τη δύναμη, την ειρήνη και τη σταθερότητα στο εξωτερικό», είπε ο Τραμπ μιλώντας από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

«Θα ζητήσω επίσης από όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, το οποίο θα έπρεπε να ήταν αυτό πριν από χρόνια», είπε.

«Ήταν μόνο στο 2% και τα περισσότερα κράτη δεν πλήρωσαν μέχρι να έρθω εγώ», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Επέμεινα να πληρώσουν, και το έκαναν, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήρωναν πραγματικά τη διαφορά εκείνη τη στιγμή».

