Πτωτικά κινούνται οι αγορές την Πέμπτη - Ενισχύεται το δολάριο

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,1547 δολάρια.

Αρνητικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,42% στις 600,02 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,47% και κινείται στις 5.767,44 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,38% στις 23.548,04 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,43% στις 8.009,87 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,56% στις 10.295,79 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει πτώση 0,22% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 0,34%.

Πτώση για τα futures στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones υποχωρούν κατά 0,73%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,63%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν πτώση 0,62%.

Πτώση για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Πτωτικά κινήθηκαν την Πέμπτη οι αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει πτώση 1,10%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 0,48%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έχασε 1,32% και ο Nikkei κατέγραψε πτώση 1,04%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -0,36%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,64% χαμηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 1,31%.

Άνοδος για δολάριο και χρυσό

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.177,38 δολάρια ανά ουγγιά, με οριακή άνοδο 0,10%.

Άνοδο σημειώνουν και την Πέμπτη οι αποδόσεις των 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων. Οι αποδόσεις για το 10ετές γερμανικό αυξάνονται κατά 2 μονάδες βάσης, για το γαλλικό 3 μονάδες βάσης, για το ιταλικό 3 μονάδες βάσης και για το ελληνικό επίσης 3 μονάδες βάσης και για το ολλανδικό 9 μονάδες βάσης.

