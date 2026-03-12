Σε ισχύ τέθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας με φόντο την αύξηση των τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας», δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει άμεση ισχύ.

Τα έκτακτα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή έως τις 30 Ιουνίου. Σε όποια προϊόντα κριθεί σκόπιμο, δύναται να συνεχιστεί η εφαρμογή των μέτρων και μετά από αυτή την ημερομηνία.

Τα μέτρα ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο μέρη. Τα καύσιμα και τα είδη βασικής διαβίωσης και στοχεύουν στην πάταξη της αισχροκέρδειας με βασικό εργαλείο τη θέσπιση πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.

Ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά υγρών καυσίμων

Με άμεση ισχύ και έως την 30ή Ιουνίου 2026:

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν, επί της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης (diesel), ποσό μεγαλύτερο των πέντε (5) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,05 ευρώ) σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν, επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ποσό μεγαλύτερο των δώδεκα (12) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,12 ευρώ), κατά την πώλησή τους προς τους καταναλωτές.

Η εξαίρεση

Εξαίρεση στο πλαφόν των 5 λεπτών αποτελούν οι νησιωτικές περιοχές, όπου οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον των 5 λεπτών ανά λίτρο και ειδικό κόστος διανομής.

Όπως σημειώνεται στην ΠΝΠ «Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δύνανται να επιβάλλουν επί του ανώτατου ποσού των πέντε (5) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,05 ευρώ) και ειδικό κόστος διανομής».

Ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε βασικά προϊόντα

Με άμεση ισχύ και έως την 30ή Ιουνίου 2026 απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, που είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον το μεικτό περιθώριο κέρδους, υπολογιζόμενο ανά κωδικό προϊόντος, υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου μεικτού περιθωρίου κέρδους του έτους 2025.

Tο μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

Η λίστα με τα προϊόντα

Η ενδεικτική λίστα με τα 61 προϊόντα είναι η εξής:

Ρύζι

Ψωμί για τοστ

Ψωμί φρατζόλα

Φρυγανιές

Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Όσπρια (φακές)

Όσπρια (φασόλια)

Όσπρια (ρεβύθια)

Πάριζα

Γαλοπούλα (αλλαντικά)

Κατεψυγμένα ψάρια

Φρέσκα ψάρια

Νωπό χοιρινό

Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου

Νωπό μοσχάρι

Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο

Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)

Γάλα φρέσκο πλήρες

Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

Τυρί φέτα

Λευκό τυρί

Τυρί γκούντα

Τυρί με χαμηλά λιπαρά

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Αυγά

Μαργαρίνες

Βούτυρο αγελάδος

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Κατεψυγμένα λαχανικά

Λευκή ζάχαρη

Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)

Δημητριακά

Κρέμα βρεφικής ηλικίας

Γάλα βρεφικής ηλικίας

Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)

Σοκολάτες και σοκολατοειδή

Μπισκότα

Χυμός πορτοκάλι

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Χαρτί κουζίνας

Χαρτί υγείας

Οδοντόκρεμες

Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών

Σαμπουάν

Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή

Αφρόλουτρα

Πάνες ακράτειας

Πάνες για μωρά

Μωρομάντηλα

Σαμπουάν για μωρά

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες.

Πρόστιμα

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου συνεκτιμώνται:

το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων,

η βαρύτητα και η χρονική διάρκεια της παράβασης και

το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο παραβάτης.

Σε περίπτωση υποτροπής το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.

Επιπλέον, επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου διοικητικό πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που του ζητηθούν ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση του ελέγχου.

Πηγή: skai.gr

