Προειδοποίηση Μεξικού: Οι δασμοί του Τραμπ θα πλήξουν τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ

Ο υπουργός Οικονομίας του Μεξικού Μαρσέλο Έμπραρντ δήλωσε σήμερα ότι η επιβολή συνολικών δασμών ύψους 25% που προτείνει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προκαλούσε μια απώλεια 400.000 θέσεων εργασίας και θα επιβράδυνε την ανάπτυξη στις ΗΠΑ, ενώ θα έπληττε επίσης τις μεξικανικές εξαγωγές.

«Πρόκειται για μια αυτό-υπονόμευση», δήλωσε ο Μεξικανός υπουργός κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι το Μεξικό επιθυμεί μεγαλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και ενοποίηση αντί ενός πολέμου εκδικητικών δασμών.

Ο Έμπραρντ είπε ότι οι προτεινόμενοι δασμοί θα πλήξουν ιδιαίτερα σκληρά τις κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιων εξαγωγών του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, ειδικότερα τις Ford, General Motors και Stellantis και θα αυξήσουν τις τιμές των οχημάτων για τους καταναλωτές κατά χιλιάδες δολάρια.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απηύθυνε χθες έκκληση για διάλογο και συνεργασία μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, μία ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το μέτρο, το οποίο φαίνεται να αντικρούει στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που υπέγραψε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η ίδια υπαινίχθηκε ότι το Μεξικό θα απαντήσει με δασμούς ως αντίποινα, την ώρα που αναλυτές κάνουν εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο ενός νέου εμπορικού πολέμου υπό την προεδρία του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα.

Η ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών του Μεξικού AMIA είπε ότι θα προετοιμαστεί για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και ότι θα περιμένει να δει ποιες ενέργειες θα ληφθούν επίσημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.