Γερμανία: Το «λουτρό αίματος» της βιομηχανίας προκαλεί οργή ενόψει εθνικών εκλογών

Στην καρδιά της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας, την Volkswagen, οι πολιτικοί μπορούσαν για καιρό να αποτρέψουν τα χειρότερα. Όπως φαίνεται, δεν μπορούν πλέον, σχολιάζει το Politico, κάνοντας λόγο για «λουτρό αίματος» της γερμανικής βιομηχανίας.



Τη στιγμή που η Volkswagen απειλεί να κλείσει τα γερμανικά εργοστάσια για πρώτη φορά στην 87χρονη ιστορία της, πολιτικοί που για δεκαετίες προστατεύουν τους εργαζομένους από μαζικές απολύσεις, αγωνίζονται να βρουν απαντήσεις εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης στην εργασία και της απειλής μαζικών απεργιών.



«Καθώς περνά ο καιρός, συνειδητοποιούμε επίσης ότι πολλοί άνθρωποι είναι πραγματικά θυμωμένοι που γίνεται αυτό» δήλωσε ο Θόρστεν Γκρόγκερ, επικεφαλής διαπραγματευτής για το IG Metall, το μεγαλύτερο εργατικό σωματείο της Γερμανίας.



Ο Γκρόγκερ είπε ότι «προειδοποιητικές απεργίες» θα πραγματοποιηθούν πριν από τις 9 Δεκεμβρίου, ενόψει του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων με τη διοίκηση για τις περικοπές κόστους, και απείλησε για πολύ πιο σαρωτικές ενέργειες εάν οι συνομιλίες δεν πάνε καλά. «Υπάρχει η πιθανότητα δράσης μεγαλύτερης κλίμακας στη βιομηχανία», διεμήνυσε. «Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό».



Οι προκλήσεις έρχονται σε μια στιγμή που η γερμανική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να δράσει μετά την κατάρρευση του τρικομματικού συνασπισμού στις αρχές του μήνα. Θα μπορούσαν να περάσουν αρκετοί μήνες πριν η Γερμανία αποκτήσει νέα κυβέρνηση, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων θα μπορούσαν να διαρκέσουν πολύ μετά τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Ακόμη και τότε, το συνταγματικό «φρένο χρέους» της χώρας, που περιορίζει τις δαπάνες, είναι πιθανό να περιορίσει τη «δύναμη πυρός» του νέου συνασπισμού.

"Στη Γερμανία, ο συνδυασμός κακών οικονομικών ειδήσεων και πολιτικής παράλυσης πυροδοτεί οργή



Στη Γερμανία υπάρχουν λίγα πιο ισχυρά σύμβολα των αυξανόμενων οικονομικών δεινών της χώρας από την παρακμή της VW. Εν μέσω κατακόρυφης πτώσης κερδών, επιπεδοποίησης των πωλήσεων στην Ευρώπη και κατάρρευσης στη σημαντική κινεζική αγορά, η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ότι σχεδιάζει να κλείσει εργοστάσια σε γερμανικό έδαφος.



Οι πρώτες επενδύσεις στην τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μαστίζονταν από καθυστερήσεις και υψηλά κόστη, με αποτέλεσμα η VW να μείνει πίσω από την αμερικανική αντίπαλο Tesla και την κινεζική BYD. Εάν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόσει τώρα την απειλή του να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, θα επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση για τους εργαζόμενους στα γερμανικά εργοστάσια.



Τα προβλήματα της VW είναι μια παραβολή για τη γερμανική βιομηχανία ευρύτερα, με τους κατασκευαστές σε όλη τη χώρα να αιμορραγούν από θέσεις εργασίας. Ο σταθερός ρυθμός των κακών οικονομικών ειδήσεων έγινε πιο δυνατός αυτή την εβδομάδα, καθώς η χαλυβουργία Thyssenkrupp ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να χάσει έως και 11.000 θέσεις έως το 2030.



Όμως, τα προβλήματα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πλήξουν ιδιαίτερα τη Γερμανία. Η βιομηχανία είναι υπεύθυνη για το 11 τοις εκατό των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση στη Γερμανία, με την κρίση να μεταδίδεται και στους προμηθευτές των κολοσσών του αυτοκινήτου. Η Bosch ανακοίνωσε ότι περικόπτει 3.500 θέσεις εργασίας. Η ZF Friedrichshafen εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει τουλάχιστον 12.000 υπαλλήλους μέχρι το 2030. Η Continental θέλει να περικόψει 5.500 θέσεις παγκοσμίως.



Η «νόσηση» της Γερμανίας εκνευρίζει την Ευρώπη σε μια εποχή που η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, αντιμετωπίζει τη δική της κλιμακούμενη αναταραχή. Εκεί, η ακροδεξιά αρχηγός Μαρίν Λεπέν απειλεί να ρίξει την εύθραυστη κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας ψηφίζοντας κατά του προϋπολογισμού του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ – μια κίνηση που θα προκαλέσει φόβο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.



Στη Γερμανία, ο συνδυασμός κακών οικονομικών ειδήσεων και πολιτικής παράλυσης πυροδοτεί οργή ενόψει των προγραμματισμένων πρόωρων εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου. Αυτός ο θυμός είναι ιδιαίτερα πιθανό να επηρεάσει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, που ήδη αντιμετωπίζει θλιβερά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.



Η Κάτω Σαξονία, όπου εδρεύει η VW, παραμένει προπύργιο του SPD και το κόμμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αυτοκινητοβιομηχανία. Το κράτος κατέχει μερίδιο 20 τοις εκατό στη VW και ο πρωθυπουργός της πολιτείας, ο πολιτικός του SPD, Στέφαν Βάιλ, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο.



«Με την υποστήριξη του κράτους, η VW έχει γίνει μια μεγάλη και παγκόσμια επιτυχημένη εταιρεία τα τελευταία 75 χρόνια», δήλωσε ο Βάιλ σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Δεν θα ήταν, πρόσθεσε, «σοφό να διαλύσουμε τις ακριβές κατασκευές» που έχουν κατασκευαστεί για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

"Οι προκλήσεις είναι βαθύτερες και μεγαλύτερες από ό,τι ίσως έχουμε αναγνωρίσει

Οι προτεινόμενες λύσεις του είναι πολύ γνωστές: Θέλει να αποκαταστήσει τις ομοσπονδιακές επιδοτήσεις για αγορές ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή να δημιουργήσει φορολογικά κίνητρα για τους καταναλωτές. Το SPD —μαζί με τους Πράσινους— θέλει να αναζωογονήσει ευρύτερα την ενεργοβόρα γερμανική βιομηχανία, μειώνοντας τις τιμές της ενέργειας μέσω επιδοτήσεων.



Το ερώτημα είναι εάν τέτοιες κινήσεις —ακόμα κι αν οι πολιτικοί μπορούσαν να συμφωνήσουν σε αυτές— θα ήταν αρκετές, δεδομένων των μαζικών διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γερμανία.



Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο αυξανόμενος προστατευτισμός αλλάζουν θεμελιωδώς το παγκόσμιο εμπόριο που έχει χρησιμεύσει ως βάση για το εξαγωγικό μοντέλο της Γερμανίας, οι Γερμανοί πολιτικοί αντιμετωπίζουν μια δυσάρεστη αλήθεια: Τα τακτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους μπορεί να μην είναι αρκετά.



«Οι προκλήσεις είναι βαθύτερες και μεγαλύτερες από ό,τι ίσως έχουμε αναγνωρίσει στις συζητήσεις και τις πολιτικές αποφάσεις των τελευταίων ετών», παραδέχθηκε ο υπουργός Οικονομίας των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ σε μια σύνοδο κορυφής του κλάδου την Τρίτη.



Ενόψει των εκλογών στις οποίες το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται στη δεύτερη θέση, τα κυρίαρχα κόμματα πιθανότατα θα πρέπει να υπολογίσουν την εντεινόμενη αντίδραση των ψηφοφόρων.



«Το ερώτημα πώς να λυθεί η κατάσταση στη Volkswagen είναι ένα παράδειγμα για το πώς λύνουμε τα μελλοντικά προβλήματα της βιομηχανίας στο σύνολό της», τόνισε ο επικεφαλής διαπραγματευτής Γκρόγκερ. Ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης, πρόσθεσε, απαιτεί «συγκεκριμένη πολιτική δράση» και όχι «όμορφες προεκλογικές αφίσες».

Πηγή: skai.gr

