Έρευνα: Οι Έλληνες προτιμούν το πλαστικό χρήμα στο εξωτερικό

Η πλειονότητα των Ελλήνων επιλέγει να πληρώνει με κάρτα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Visa. Η έρευνα εστίασε τόσο στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται πριν το ταξίδι και αφορούν τα μεταφορικά και τη διαμονή, όσο και στις πληρωμές που πραγματοποιούνται στον προορισμό.

Αναλυτικά, 8 στους 10 επιλέγουν να πληρώνουν με κάρτα για τα έξοδα που πραγματοποιούν πριν το ταξίδι (μεταφορικά, διαμονή), ενώ σχεδόν 7 στους 10 επιλέγουν τις κάρτες για τα έξοδα που πραγματοποιούν στον προορισμό τους. Περισσότεροι από ένας στους δύο επιλέγουν χρεωστικές κάρτες για τα μεταφορικά και τη διαμονή τους, ενώ δύο στους δέκα προτιμούν τις πιστωτικές κάρτες.

Επικράτηση της κάρτας σε όλες τις κατηγορίες εξόδων

Ανεξάρτητα από την κατηγορία εξόδων, οι Έλληνες προτιμούν να χρησιμοποιούν την κάρτα τους (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) έναντι των υπολοίπων τρόπων πληρωμής. Συγκεκριμένα, το 75% πληρώνει με κάρτες σε καταστήματα λιανικής με την ψυχαγωγία (69%) και την εστίαση (69%) να ακολουθούν. Για τις μετακινήσεις εντός πόλης, 65% επιλέγει κάρτα έναντι 35% που επιλέγει μετρητά.

Ευκολία και ταχύτητα στις συναλλαγές

Η έρευνα εστίασε παράλληλα στους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες προτιμούν τις κάρτες για τα έξοδά τους στις χώρες που επισκέπτονται. Ανεξάρτητα από την ηλικία, η κάρτα είναι το κύριο μέσο πληρωμής. Ως επικρατέστερος λόγος χρήσης της κάρτας με ποσοστό 48% εμφανίζεται να είναι η «ευκολία και η ταχύτητα των συναλλαγών». Ακολουθεί με ποσοστό 27% η «ασφάλεια των συναλλαγών», 12% δηλώνει πως «αυτός είναι ο τρόπος που πληρώνει συνήθως» και τέλος ένα 8% δηλώνει πως προτιμά αυτόν τον τρόπο πληρωμής γιατί έτσι διαχερίζεται καλύτερα τα χρήματα του. Από εκείνους που χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους στο εξωτερικό την κάρτα ως κύριο τρόπο πληρωμών, το 75% την προτιμά στη φυσική μορφή της, ενώ το 25% προτιμά να την έχει αποθηκευμένη στο ψηφιακό πορτοφόλι ή σε έξυπνες συσκευές, π.χ. smartwatch. Στην ηλικιακή ομάδα 65+, οι 9 στους 10 χρησιμοποιούν την κάρτα στη φυσική της μορφή. Στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, η χρήση των ψηφιακών πορτοφολιών κυμαίνεται ανάμεσα σε 21% και 30%.

Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία οι δημοφιλέστεροι προορισμοί

Σε σχέση με τους προορισμούς, το 78% του δείγματος συνήθως ταξιδεύει στις χώρες της Ευρωζώνης, το 15% σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν δικό τους νόμισμα και το 4% στην Αμερική. Αναφορικά με τους λόγους ταξιδιού, το 73% δηλώνει ότι ταξιδεύει κυρίως για αναψυχή, το 14% για να επισκεφθεί κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο και 11% για επαγγελματικούς λόγους. Στο πιο πρόσφατο ταξίδι τους στο εξωτερικό οι περισσότεροι φαίνεται να επισκέφτηκαν την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, με το 52% να πραγματοποιεί 4 έως 7 διανυκτερεύσεις. Σημειώνεται πως πάνω από τους μισούς (55%) κλείνουν το ταξίδι μόνοι τους αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ενώ πάνω από τους μισούς Έλληνες που ταξίδεψαν στο εξωτερικό την τελευταία διετία πραγματοποίησαν περισσότερα του ενός ταξίδια.

Το 96% δεν έχει πέσει θύμα απάτης

Διερευνώντας την περίπτωση εξαπάτησης πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο εξωτερικό, η πλειονότητα φαίνεται να μην έχει εξαπατηθεί ποτέ (96%), ενώ οι μεμονωμένες περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν, αφορούσαν κυρίως αδικαιολόγητες ή ανεξήγητες χρεώσεις (46%), υπερχρέωση του λογαριασμού από κάποια συναλλαγή (35%) και εντοπισμό συναλλαγών μετά από κλοπή ή απώλεια κάρτας (20%). Στην ερώτηση αν «κάποιος έχει επιχειρήσει να σας εξαπατήσει ή να υποκλέψει τα στοιχεία σας ώστε να πραγματοποιήσετε κάποια ψηφιακή συναλλαγή» το 17% απάντησε θετικά. Από αυτούς 41% ανέφερε απόπειρα εξαπάτησης μέσω email, 35% μέσω μηνύματος στο κινητό ή σε κάποια εφαρμογή και 23% μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ενώ 79% απάντησε πως δεν έχουν αποπειραθεί να τους εξαναπατήσουν.

Πληρωμές σε μελλοντικά ταξίδια

Τέλος, στην ερώτηση «σε επόμενο ταξίδι με ποιον από τους παρακάτω τρόπους θα πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας» το 91% εκείνων που πρόκειται να ταξιδέψουν το επόμενο τρίμηνο στο εξωτερικό αναφέρει πως θα χρησιμοποιήσει την χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα για την κράτηση και το 81% θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο πληρωμών για τις αγορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα δήλωσε: «Είναι χαρά μας να διαπιστώνουμε ότι οι πληρωμές με κάρτα έχουν γίνει το πιο διαδεδομένο μέσο πληρωμής για τους Έλληνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι πληρωμές με κάρτα είναι γρήγορες και ασφαλείς, σημειώνοντας από τα χαμηλότερα ποσοστά απάτης ανάμεσα σε όλες τις μορφές πληρωμής. Χάρη στο δίκτυο της Visa που εκτείνεται σε περισσότερες από 200 χώρες, οι Έλληνες μπορούν να ταξιδεύουν με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι μπορούν να πληρώσουν με ευκολία και ασφάλεια οπουδήποτε στον κόσμο. Στη Visa, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε την εμπειρία ψηφιακών πληρωμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό».

Η Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ δήλωσε: «Όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για λογαριασμό της Visa, φαίνεται ότι οι Έλληνες που ταξίδεψαν τα τελευταία δύο χρόνια στο εξωτερικό χρησιμοποιούν ευρέως τους ψηφιακούς τρόπους πληρωμών. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι επιλέγουν την κάρτα κάτι που αποδίδεται στην ευκολία, την ταχύτητα, και την ασφάλεια των συναλλαγών με το εν λόγω μέσο αγορών. Μάλιστα, η ευρεία χρήση της κάρτας υιοθετείται ως πρακτική αγορών από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ανεξάρτητα από τον τύπο και την κατηγορία αγορών, όπως ψυχαγωγία, ψώνια, εστίαση κλπ».

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε από το ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ για λογαριασμό της Visa Greece με στόχο να εξετάσει τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των Ελλήνων ταξιδιωτών όσον αφορά τις μεθόδους πληρωμής κατά τα ταξίδια τους στο εξωτερικό τα τελευταία δύο χρόνια. Με πανελλαδική κάλυψη και δείγμα 1.000 ατόμων, η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων κατά το διάστημα 5 - 14 Νοεμβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.