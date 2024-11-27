Protergia: Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο οικιακό μπλε τιμολόγιο για τον Δεκέμβριο

Οικιακό «μπλε» τιμολόγιο Value Secure 6M Limited offer με τιμή €85 / MWh προσφέρει η Protergia τον Δεκέμβριο, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN Energy & Metals.

Επίσης, η Protergia διατηρεί στα ίδια σταθερά επίπεδα τιμής που ίσχυσαν από Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο, το «πράσινο» Value Special οικιακό τιμολόγιο στα €159 / MWh.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία κατά τον Νοέμβριο προσέφερε επιπλέον έκπτωση 10 ευρώ, ανάλογη με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά και θα το επαναλάβει εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τέλος, όπως πάντα, εάν η Κυβέρνηση προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιδότηση αυτή θα αφαιρεθεί αυτούσια από τους λογαριασμούς.

Οι ανταγωνιστικές τιμές παραμένουν σε όλα τα προϊόντα της Protergia, σταθερά και κυμαινόμενα, αλλά και στις συνδυαστικές προσφορές Power & Gas:

για 10ο συνεχόμενο μήνα το οικιακό «μπλε» Value Safe τιμολόγιο 6Μ στα €95 / MWh

για 3ο συνεχόμενο μήνα το οικιακό «μπλε» Value Safe τιμολόγιο 12Μ στα €125 / MWh

για 3ο συνεχόμενο μήνα το συνδυαστικό σταθερό προϊόν Value Power & Gas 12Μ στα €115 / MWh για το ρεύμα και €39,9 / MWh για το φυσικό αέριο για οικιακούς πελάτες

για 8ο συνεχόμενο μήνα οικιακό κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο στην ίδια τιμή των €90,93 MWh με το Value Swift

ΜΕΤLEN Energy & Metals:

Η METLEN Energy & Metals - μετεξέλιξη της MYTILINEOS Energy & Metals - είναι μια διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία, με ηγετική θέση στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ενέργειας, επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 5,492 δισ. ευρώ και 1,014 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Η METLEN είναι σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ διαθέτει τη μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα της ενέργειας, η METLEN προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υλοποιώντας έργα θερμικής και ανανεώσιμης ενέργειας, διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, αποθήκευση μπαταριών και άλλες «πράσινες» τεχνολογίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές και των πέντε ηπείρων, σε 40 χώρες, εφαρμόζοντας ένα πλήρως συνεργατικό μοντέλο μεταξύ των κλάδων της μεταλλουργίας, της ενέργειας και της end-to-end ανάπτυξης εμβληματικών ενεργειακών έργων.

Η METLEN Energy & Metals, μέσω της Protergia δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 500 χιλιάδες παροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Protergia είναι επίσης είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα, με τη συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες να ανέρχεται σε 2,2 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής ζήτησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.