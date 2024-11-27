Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για εμπορικό πόλεμο. Κάποιοι άλλοι ότι πρόκειται για δομική βάση στην πολιτική, ακολουθώντας τη γενικότερη ροπή εσωστρέφειας στον κόσμο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ένα κόλπο, ένας μοχλός πίεσης για διαπραγμάτευση. Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ενδεχόμενη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, είναι βασικά δύο: 1) Τι σημαίνει αυτό και 2) Σοβαρολογεί; Θα το πράξει ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ;

Ας ξεκινήσουμε με το δεύτερο ερώτημα. Σοβαρολογεί ο Τραμπ για τους δασμούς; Μία απάντηση που αναμένουν με αγωνία οι αγορές σε όλον τον κόσμο. Αναλυτές στις ΗΠΑ δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για... παρερμηνείες. «Ο Τραμπ σοβαρολογεί και μάλιστα περισσότερο από ποτέ...», εκτιμούν οι περισσότεροι.

Η επιλογή του Ρεπουμπλικανού προέδρου να βάλει στο στόχαστρο, σε πρώτη φάση, το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα δείχνει ότι όχι απλώς δεν μπλοφάρει, αλλά είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει στον μέγιστο βαθμό το πρόγραμμά του. Ο Τραμπ θέλει να έχει παραγωγή εντός ΗΠΑ, ώστε να μειώσει την ανεργία. Οι δασμοί, εκτός των άλλων, στα εισαγόμενα προϊόντα, ακριβώς αυτούς τους δύο σκοπούς εξυπηρετούν.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι ο Τραμπ επέλεξε να... ξεκινήσει με Καναδά και Μεξικό, δηλαδή με τις μεγάλες χώρες στα σύνορα των ΗΠΑ, και βέβαια με την Κίνα, όπου υπάρχουν οι κολοσσιαίες μονάδες παραγωγής. Η Κίνα επιπροσθέτως, θεωρείται -και δικαίως- η επερχόμενη πρώτη δύναμη στον πλανήτη, ακριβώς διότι με τις πολιτικές που εφαρμόζει στο εμπόριο και το μέγεθος της εσωτερικής της αγοράς, έχει βάλει πλώρη για πρώτη δύναμη τις επόμενες δεκαετίες.

Με τα παραπάνω δεδομένα, ο Τραμπ δεν σκοπεύει να αλλάξει γραμμή. Θα προχωρήσει το σχέδιό του, ανεξάρτητα με τις αντιδράσεις. Ποια είναι τα βήματα που θα πραγματοποιήσει από τις πρώτες κιόλας μέρες που θα επιστρέψει και επισήμως στον Λευκό Οίκο;

Για αρχή είναι διατεθειμένος να αλλάξει την εμπορική συμφωνία Μεξικού-Καναδά-Αμερικής που υπέγραψε στην πρώτη του θητεία, την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του. Η επιβολή δασμών δεν συνάδει με την αρχή του ελεύθερου εμπορίου, με την απόλυτη έννοια. Ναι μεν θα γίνεται ελεύθερα η διακίνηση των προϊόντων, αλλά με «καπέλο» το ποσοστό φόρου που θα επιβληθεί.

Τι είναι η δασμοί που θέλει να επιβάλει ο Τραμπ;

Πολλοί ακούν και διαβάζουν για τους δασμούς που θέλει να επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, οι ίδιοι δεν έχουν σαφή εικόνα περί τίνος πρόκειται. Οι απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα που ακολουθούν, ξεκαθαρίζουν την εικόνα...

Τι είναι το δασμολόγιο;

Πρόκειται για φόρο σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται στο εξωτερικό. Η θεωρία είναι ότι η φορολόγηση των ειδών, όταν έρχονται σε μία χώρα, τα καθιστά πιο ακριβά, επομένως οι άνθρωποι αγοράζουν αντ 'αυτού φθηνότερα τοπικά προϊόντα.

Τι προτείνει ο Τραμπ;

Ο Τραμπ σχεδιάζει δασμούς 25% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από το Μεξικό και τον Καναδά και ένα επιπλέον 10% των υφιστάμενων δασμών σε προϊόντα από την Κίνα.

Ποιος... πληρώνει;

Οι δασμοί πληρώνονται από την εγχώρια εταιρεία που εισάγει τα αγαθά, όχι από την ξένη χώρα που εξάγει. Αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι οι δασμοί θα πλήξουν άλλες χώρες, για παράδειγμα μπορεί να αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές τους, ώστε να προϊόντα τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην τεράστια αμερικανική αγορά.

Γιατί το κάνει αυτό ο Τραμπ;

Ο Τραμπ λέει ότι οι δασμοί θα ισχύουν μέχρι ο Καναδάς και το Μεξικό να καταργήσουν τα ναρκωτικά και τους παράνομους μετανάστες που περνούν τα σύνορα. Οι δασμοί στην Κίνα θα διαρκέσουν μέχρι να καταπολεμήσει τη φαιντανύλη που διακινείται λαθραία από τη χώρα, λέει ο ίδιος, ωστόσο οι πραγματικοί λόγοι είναι διαφορετικοί.

Τι είναι εμπορικός πόλεμος;

Ένας εμπορικός πόλεμος ξεσπά όταν οι χώρες προσπαθούν να επιτεθούν η μία στην άλλη με φόρους και ποσοστώσεις. Καθιστώντας τα προϊόντα από άλλες χώρες πιο ακριβά στην εισαγωγή, οι οικονομίες άλλων χωρών βλάπτονται, ενώ το εσωτερικό εμπόριο ενισχύεται. Μία πρώτη γεύση εμπορικού πολέμου πήραμε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η Κίνα προειδοποίησε σήμερα ότι «κανείς δεν θα κερδίσει» σε άλλη. Ο Τραμπ έχει διαφορετική άποψη...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.