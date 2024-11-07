Πρόεδρος Fed: Στο εγγύς μέλλον, οι εκλογές δεν θα έχουν καμία επίδραση στις αποφάσεις πολιτικής μας

Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Jerome Powell, δήλωσε ότι προς το παρόν, η κεντρική τράπεζα δεν λαμβάνει υπόψη στις επιλογές της για τη χάραξη πολιτικής το αποτέλεσμα των εκλογών αυτής της εβδομάδας.

«Στο εγγύς μέλλον, οι εκλογές δεν θα έχουν καμία επίδραση στις αποφάσεις πολιτικής μας», είπε ο Jerome Powell σε συνέντευξη Τύπου μετά από συνεδρίαση της Fed που οδήγησε σε αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων. «Δεν μαντεύουμε, δεν κάνουμε εικασίες και δεν υποθέτουμε» ποιες θα είναι οι μελλοντικές επιλογές της κυβερνητικής πολιτικής, είπε ο Jerome Powell, καθώς ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε ξανά στην εξουσία εν μέσω πολιτικών που είναι πιθανό να διευρύνουν τα ελλείμματα και να ωθήσουν τον πληθωρισμό υψηλότερα.

Και προσέθεσε ότι «ορισμένοι από τους κινδύνους για καθοδική πορεία της οικονομίας έχουν μειωθεί εν μέσω ισχυρότερων οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των λιανικών πωλήσεων και των αναθεωρήσεων των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών Εισοδήματος και Προϊόντος (NIPA).

Και συνολικά, το να νιώθουμε καλά με την οικονομική δραστηριότητα, νομίζω ότι θα το συνυπολογίσουμε στις μελλοντικές πολιτικές αποφάσεις μας.»

Πηγή: skai.gr

