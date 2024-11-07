Σχέδιο νόμου για την ελληνική κεφαλαιαγορά που αποσκοπεί στο να γίνει πιο ελκυστικό το ελληνικό Χρηματιστήριο θα παρουσιαστεί ως το τέλος του μήνα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε στο συνέδριο με θέμα «Δημόσιο Χρέος: Μαθήματα του παρελθόντος, Προκλήσεις του μέλλοντος» που διοργάνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο κ. Χατζηδάκης, συμμετείχε σε συζήτηση με τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα και τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκο Βέττα. Απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί ο λαϊκισμός που επικρατεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου, δήλωσε αισιόδοξος για τη χώρα μας. «Στην Ελλάδα, τόνισε, είχαμε την αρνητική εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε δύο εκλογικές αναμετρήσεις παρά το γεγονός ότι δεν είχε λαϊκίστικη προσέγγιση και έδωσε λιγότερες υποσχέσεις από τα άλλα κόμματα. Αυτό αποτελεί ένδειξη ωριμότητας των Ελλήνων πολιτών που βασίζεται πιθανώς σε αυτή την αρνητική εμπειρία. Οι πολιτικοί ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούν ότι δεν απευθύνονται μόνο στο μυαλό αλλά και στην καρδιά των πολιτών».

Σε ερώτηση σχετικά με την επικράτηση του ΝτόναλντΤραμπ και τις συνέπειες για την Ευρώπη, ο υπουργός ανέφερε: «Η εμπειρία μου από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι η Ευρώπη δεν δρα, αλλά κυρίως αντιδρά σε ορισμένες εξελίξεις. Σκέφτομαι ότι οι εξελίξεις στις ΗΠΑ μπορεί να εμπνεύσουν ή να υποχρεώσουν την ΕΕ να κινηθεί. Διαφορετικά, είμαστε καταδικασμένοι και ο ρόλος της ΕΕ διεθνώς θα υποχωρήσει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και το πολιτικό έλλειμμα, κυρίως στον τομέα της άμυνας. Δεν θέλουμε να είμαστε διεθνής τουριστικός προορισμός αλλά να έχουμε μια ισχυρή, ανταγωνιστική οικονομία με πολιτική ταυτότητα και παρουσία στον κόσμο».

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σοβαρότητα σε συνδυασμό με φιλοεπενδυτική πολιτική που οδηγούν σε ανάπτυξη και ταχεία μείωση του χρέους, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. «Είναι μια πολιτική κοινής λογικής, αλλά πάντα υπάρχει ο πειρασμός του λαϊκισμού», είπε.

Σε ερώτηση για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υπογράμμισε ότι παρά την πρόοδο και τη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών την τελευταία πενταετία, παραμένει το πιο σημαντικό πρόβλημα σήμερα και επιβαρύνεται μεταξύ άλλων από τις υψηλές τιμές των ενεργειακών προϊόντων. «Για το λόγο αυτό, τόνισε, δίνουμε έμφαση στους τομείς όπου η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υιοθετούμε παράλληλα πρωτοβουλίες όπως τα κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές».

Ο υπουργός σημείωσε ότι στο εξής, μετά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση η έμφαση θα δοθεί στην αύξηση των επενδύσεων και τις εξαγωγές. Επεσήμανε τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί, μεταξύ άλλων για την απλοποίηση της νομοθεσίας, τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η επικείμενη νομοθετική παρέμβαση για την κεφαλαιαγορά.

Τέλος, σε ερώτηση για το περιβάλλον ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Την απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους καθώς ο άνθρακας είναι πλέον πολύ ακριβός.

Την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών, τομέας στον οποίο η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή πρόοδο.

Την προώθηση της ηλεκτροκίνησης με υιοθέτηση σειράς κινήτρων.

Την εξοικονόμηση ενέργειας με την εφαρμογή προγραμμάτων που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλή.

Την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο που έχει τόσο οικονομική όσο και περιβαλλοντική διάσταση.

Την πιο σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων.

Το εθνικό σχέδιο αναδασώσεων.

«Είναι προφανές ότι το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ΕΕ. Θέλουμε να είμαστε μια «πράσινη» κυβέρνηση, για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους και ήδη έχουμε σημειώσει πρόοδο που είναι ορατή», κατέληξε ο υπουργός.

