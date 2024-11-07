Metlen Energy & Metals: Ηλιακά έργα ύψους 2,2 δισ. καναδικών δολαρίων δρομολογεί στον Καναδά

Πέντε έργα στον τομέα της ηλιακής ενέργειας ύψους 2,2 δισ. καναδικών δολαρίων διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της στην Αλμπέρτα του Καναδά η «Metlen Energy & Metals», τα οποία αναμένεται να παράγουν συνολικά 2,1 τεραβατώρες ενέργειας ετησίως και θα τροφοδοτούν 2.000 σπίτια, ενώ με τη λειτουργία τους, θα επιτευχθεί και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή.

Αυτά επισήμανε από το βήμα του Toronto Economic Forum που γίνεται στο Οντάριο ο περιφερειακός διευθύνων σύμβουλος -Βόρεια Αμερική στη Metlen Energy & Metals, Λούις Λαγκούνα (Luis Laguna), προσθέτοντας ότι στη διάρκεια της κατασκευής τους θα «ανοίξουν» τουλάχιστον 1.500 νέες θέσεις εργασίας, ενώ με τη λειτουργία τους, το προσωπικό που θα απασχολείται υπολογίζεται να ξεπερνά τα 1.500 άτομα.

Λέγοντας ότι ο Καναδάς αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την περαιτέρω ανάπτυξη της «Μetlen Energy & Metals» με μια κοινότητα που μοιράζεται τη δέσμευση της ελληνικής επιχείρησης για τη βιώσιμη ενέργεια, ο κ. Λαγκούνα υπενθύμισε ότι προ λίγων ημερών η εταιρεία εγκαινίασε τον βόρειο κόμβο της ανοίγοντας ένα γραφείο στην πόλη Κάλγκαρι της καναδικής επαρχίας της Αμπέρτα και είπε ωστόσο χαρακτηριστικά ότι «στην πραγματικότητα, το ταξίδι μας στον Καναδά ξεκίνησε πέρυσι με την απόκτηση ηλιακών έργων ισχύος 1,4 Giga watt στην Αλμπέρτα, σηματοδοτώντας έτσι και τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες και τις βιομηχανίες με καθαρή ενέργεια».

Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι δύο εκ των πέντε προαναφερόμενων έργων είναι στη γραμμή αφετηρίας για την κατασκευή τους και στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την επιθυμία του ομίλου για την εξερεύνηση νέων συνεργασιών.

Αναφερόμενος στα μεγέθη του ομίλου στο πρώτο 9μηνο του 2024 και συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο κ. Λαγκούνα ανέφερε ότι «ο κύκλος εργασιών μας έφτασε στα 4,2 δισ. ευρώ και τα EBITDA «έτρεξαν» με θετικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 6%». Διευκρίνισε ότι ο τομέας ενέργειας αφορά στα 2/3 των EBITDA της Metlen Energy & Metals, γεγονός που όπως επισήμανε «υπογραμμίζει την αφοσίωσή μας στην παγκόσμια επέκταση».

Επιπλέον, ανέφερε ότι στο 9μην φέτος τα καθαρά κέρδη της διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω των επιχειρηματικών κλάδων της ενέργειας και της μεταλλουργίας, αυξήθηκαν κατά 4%επίσης στα 482 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και γνωστοποίησε ότι στόχος παραμένει η ένταηξη της Metlen Energy & Metals στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και τον FTSE 100.

Για την αγορά της Ελλάδας, ο κ. Λαγκούνα ανέφερε ότι η Metlen Energy & Metals αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ άνω των 2,3 giga watt τόσο από θερμικές και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επισήμανε ότι η Protergia εξυπηρετεί στην Ελλάδα πάνω από μισό εκατομμύριο πελάτες και κατέχει σχεδόν το 20% της αγοράς.

Για την επέκταση των δραστηριοτήτων στην ΝΑ Ευρώπη, είπε ότι «θέλουμε να διευρύνουμε την επιρροή στον εφοδιασμό και το εμπόριο φυσικού αερίου, επιδεικνύοντας έτσι την ικανότητά μας να προσαρμόζουμε μια παγκόσμια τεχνογνωσία στην εποχή της εργασίας».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Λαγκούνα ανέφερε ότι η Metlen Energy & Metals ενσωματώνει δύο ισχυρές δυνάμεις, την ενέργεια και τα μέταλλα, τομείς που είναι στενά συνδεδεμένοι επιχειρηματικά «επειδή είναι αχώριστοι» και επισήμανε ότι «είμαστε καθοδηγούμενοι από τον συλλογικό στόχο της αντιμετώπισης ορισμένων από τις πιο επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, την ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομική προσιτότητα και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μείγμα».

Κατά τον ίδιο, ο ενεργειακός τομέας της εταιρείας έχει αναπτυχθεί για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προαναφερόμενων κρίσιμων προκλήσεων, με την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που δίνει τη δυνατότητα να εξορθολογίσουμε μια βελτιστοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι εντοπίζονται πιο αποτελεσματικά και ότι οι λύσεις μας είναι τόσο αποτελεσματικές, όσο και καινοτόμες», τόνισε.

Από τα ηλιακά πάρκα έως την αιολική ενέργεια, σύμφωνα με τον ίδιο, τα έργα ΑΠΕ της εταιρείας τα 10 giga watts σε διάφορα μέρη και εκτείνονται σε πέντε ηπείρους με τις πιο πρόσφατες επενδύσεις στην Αυστραλία, τη Χιλή και τον Καναδά.

Για τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας ενέργειας μεταξύ ενός παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ και ενός καταναλωτή ή μεταξύ ενός παραγωγού και ενός προμηθευτή ενέργειας που στην συνέχεια μεταπωλεί την ενέργεια, τα λεγόμενα PPAs, τόνισε ότι επιτρέπουν τη σύνταξη αμοιβαίων επωφελών συμφωνιών μεταξύ παραγωγών ενέργειας και βιομηχανιών υψηλής έντασης ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η τεχνογνωσία, όπως επισήμανε «μας επιτρέπει να αναπτύξουμε εξατομικευμένες λύσεις κινδύνου που εξυπηρετούν τους συνεργάτες μας εξισορροπώντας καλά τη βιομηχανική ζήτηση με την παραγωγή ΑΠΕ και δημιουργώντας αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Η σημασία των PPAS «δεν πρέπει να υποτιμηθεί», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παρέχουν οικονομική σταθερότητα για έργα ΑΠΕ, δεδομένης της αξιόπιστης πρόσβασης των βιομηχανιών στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. «Στημ Metlen ζητάμε αυτές τις συμφωνίες για να διασφαλίσουμε μια επιτυχημένη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθιστώντας δυνατό ένα βιώσιμο και αξιόπιστο ενεργειακό μέλλον», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «ως εργολάβοι και επενδυτές σε σύνθετα ενεργειακά έργα παγκοσμίως, η Metlen Energy & Metals στέκεται ως πραγματικός εταίρος στην ενεργειακή μετάβαση με την ανάπτυξη και την επένδυση σε υποδομές από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς πυρκαγιάς αερίου έως εκσυγχρονισμένα δίκτυα, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα ενεργειακά συστήματα είναι εξοπλισμένα για τις σημερινές απαιτήσεις».

Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποίησε ότι πρόσφατα η εταιρεία εξασφάλισε συμβόλαιο ενός δισεκατομμυρίου λιρών, για την κατασκευή μιας σύνδεσης σε περιοχή της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιασμένη να τροφοδοτεί δύο εκατομμύρια σπίτια.

«Η Metlen Energy & Metals ενισχύει τη μεγάλη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, καθιστώντας μας έναν αξιόπιστο σύμμαχο στην παροχή αξιόπιστων μελλοντικών έτοιμων ενεργειακών λύσεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τον κλάδο των μετάλλων, ο κ. Λαγκούνα ανέφερε ότι η εταιρεία είναι η μόνη στην ΕΕ ως η μόνη ολοκληρωμένη παραγωγός βωξίτη, οξείδιο του αργιλίου ή αλλιώς αλούμινα και αργίλιο και αυτό της δίνει «ένα απαράμιλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς μας να τηρούμε υψηλά πρότυπα στην παραγωγή που συμβάλλουν στην κυκλική μας οικονομία», σημείωσε. Αποκάλυψε μάλιστα ότι η εταιρεία κοιτάει μπροστά και εστιάζει και σε άλλες κρίσιμες πρώτες ύλες όπως είναι το γάλλιο, οι οποίες φαίνεται ότι θα είναι απαραίτητες για τις μελλοντικές τεχνολογίες, τα ηλιακά πάνελ και την παραγωγή led, είπε. «Τοποθετούμαστε για να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση της Ευρώπης για αυτά τα υλικά, προωθώντας τον ρόλο μας ως κρίσιμου εταίρου στη βιώσιμη ανάπτυξη», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Στην έναρξη της ομιλίας του κ. Λαγκούνα προβλήθηκε ένα βίντεο της εταιρείας, προβάλλοντας την ιστορία της, τη δραστηριότητά της και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Το 3ο Οικονομικό Φόρουμ Τορόντο διοργανώνεται σε συνεργασία με την SGT SA και την Hellenic Initiative Canada. Σημαντική υποστήριξη παρέχεται από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Οτάβα, το Γραφείο Εμπορικών Επιτροπών στο Τορόντο, το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας Αθηνών, καθώς και το Ελληνοκαναδικό Επιμελητήριο που εδρεύει στην Αθήνα και το Ελληνοκαναδικό Συμβούλιο Εμπορίου στο Τορόντο.

Ο σκοπός της διάσκεψης είναι η προώθηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας - Καναδά, καθώς και η πολιτική, η ανταλλαγή τεχνολογίας και έρευνα, η εκπαίδευση και η κλιματική κρίση, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως-μεταξύ άλλων- οι σχέσεις της Ελλάδας με τη διασπορά και φιλανθρωπικές δράσεις.

