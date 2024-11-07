Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο, με τους υπεύθυνους χάραξης της νομισματικής πολιτικής να σημειώνουν ότι η αγορά εργασίας «γενικά έχει χαλαρώσει» ενώ ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται προς τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Σε συνέχεια της μεγάλης μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Σεπτέμβριο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς μείωσε το βασικό επιτόκιο δανεισμού της κατά ένα τέταρτο της εκατοστιαίας μονάδας, ή 25 μονάδες βάσης, σε ένα εύρος στόχου 4,50%-4,75%.

«Η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό», δήλωσε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς για τον καθορισμό των επιτοκίων στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Πηγή: skai.gr

