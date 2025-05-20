Πότε κλείνει οριστικά το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Του Βαγγέλη Δουράκη

Δεν αλλάζει -επί του παρόντος- το χρονοδιάγραμμα που έθεσε πρόσφατα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να παρουσιάσει «φόρμουλα» επίλυσης του ζητήματος των δανείων σε ελβετικό φράγκο, το οποίο έχει εγκλωβίσει χιλιάδες οικογένειες σε ένα βασανιστικό κύκλο επιβαρύνσεων με δυσβάσταχτους τόκους. Στο «στρατηγείο» της οδού Νίκης -όπως παραδέχτηκε άλλωστε και ο ίδιος ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης- αναζητούν την κατάλληλη «συνταγή», ώστε να αποφευχθούν οι όποιες «ενστάσεις» του Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών (SSM).



Σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία του Υπουργείου είναι σε άμεση συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών την ΤτΕ, αλλά και την ΕΚΤ προκειμένου να βρεθεί η απαραίτητη «φόρμουλα».

Ποιες λύσεις έχουν πέσει στο «τραπέζι»

Οι εκπρόσωποι των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων έχουν περιγράψει κατά τις επαφές τους ένα σχέδιο, βάσει του οποίου θα διαμορφωθεί μια νέα ρύθμιση στα δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου, που θα επιμερίζει τη ζημία από τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών στους νέους όρους του δανείου.

Βεβαίως, αυτή η γενική αρχή θα πρέπει να διευκρινιστεί στις λεπτομέρειες της, πριν ανακοινωθεί και αυτό είναι που θα επιχειρηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιοι θα είναι οι νέοι όροι για τους δανειολήπτες, οι οποίοι, παρά την τεράστια αύξηση του κόστους της δόσης, συνεχίζουν να πληρώνουν και αυτούς οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις, το δάνειο τους κατέστη ληξιπρόθεσμο και τώρα αντιμετωπίζουν αναγκαστικά μέτρα.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είναι ξεκάθαρο πως θέλει το όποιο σχέδιο να κινείται σε τρεις άξονες:

Πρώτον , να λαμβάνει υπόψη τη σχετική «νομική πραγματικότητα» όπως διαμορφώθηκε από τις αποφάσεις των δικαστηρίων για τις εν λόγω υποθέσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη.

, να λαμβάνει υπόψη τη σχετική όπως διαμορφώθηκε από τις αποφάσεις των δικαστηρίων για τις εν λόγω υποθέσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεύτερον , να διασφαλίζει πως το τραπεζικό σύστημα δεν θα έρθει αντιμέτωπο με… αναταράξεις και

, να διασφαλίζει πως το δεν θα έρθει αντιμέτωπο με… αναταράξεις και τρίτον, θα είναι βιώσιμη για τους δανειολήπτες.

Πότε αναμένεται να κλείσει το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η προσπάθεια που γίνεται είναι να «κλείσει» οριστικά το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι και τα τέλη Ιουνίου.

Ο σύλλογος δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, πάντως, απορρίπτει τη λύση του εξωδικαστικού μηχανισμού, αφού κάτι τέτοιο θα μετέφερε τα δάνεια σε ευρώ στη σημερινή του ισοτιμία με το ελβετικό φράγκο, άρα δεν θα έλυνε, αλλά θα παγίωνε το πρόβλημα.

Ο σύλλογος σε ανακοίνωση του επικαλείται δύο συλλογικές αγωγές, οι οποίες θα δικαστούν στο τέλος του χρόνου, οι οποίες θα αποδυναμώνονταν αν κάποιοι δανειολήπτες εντάσσονταν στον εξωδικαστικό. Τούτο διότι, σε αυτή την περίπτωση, τα δάνεια όσων εντάσσονταν στον εξωδικαστικό θα γύριζαν σε ευρώ, χάνοντας το δικαίωμα των ένδικων μέσων. Τούτο, παρότι ο Άρειος Πάγος έχει γνωμοδοτήσει ήδη ότι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο δεν μπορούν να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από όλα τα άλλα δάνεια, τα οποία εκ της φύσης τους εμπεριέχουν ένα ποσοστό κινδύνου.

Ο σύλλογος των δανειοληπτών αντιπροτείνει στην Κυβέρνηση να νομοθετήσει την επαναφορά όλων των δανείων στην ισοτιμία της ημερομηνίας εκταμίευσής τους, δηλαδή περίπου 20 χρόνια νωρίτερα όταν η ισοτιμία του ευρώ ήταν στο 1,5 -1,6 σε σχέση με το ελβετικό φράγκο.

Πώς «παγιδεύτηκαν» όσοι δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο

Τι συνέβη ακριβώς όμως και «παγιδεύτηκαν» όσοι δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο; Κατά την περίοδο των ετών 2006-2008 που οι περισσότεροι μπήκαν στον «πειρασμό» να λάβουν τα συγκεκριμένου τύπου δάνεια, η ισοτιμία φράγκου – ευρώ διαμορφωνόταν στο 1,6, δηλαδή με 1 ευρώ αγόραζες 1,6 ελβετικά φράγκα.

Η ισοτιμία αυτή όμως το 2009 άρχισε να πέφτει και να ακολουθεί συνεχή πτωτική πορεία, μέχρι και το 2011, οπότε σταθεροποιήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας στο 1,20.

Εντούτοις από 15.1.2015 η ισοτιμία «ξεκλείδωσε» εκ νέου με αποτέλεσμα σήμερα να διαμορφώνεται σχεδόν στο 1 προς 1.

Όσο λοιπόν, το ευρώ υποτιμούνταν έναντι του ελβετικού φράγκου τόσα περισσότερα ευρώ χρειαζόταν μηνιαία ο δανειολήπτης για να αγοράζει τα ελβετικά φράγκα της κάθε μηνιαίας δόσης.

Ταυτόχρονα αυξάνεται και η συνολική οφειλή του άληκτου κεφαλαίου του δανείου, διότι παρότι αυτό μειώνεται με τις καταβολές των δόσεων αντίστοιχα το ποσό αυτό όπως αντιστοιχεί σε ευρώ αυξάνεται.

Για παράδειγμα, ένα δάνειο 150.000 ελβετικών φράγκων το έτος 2007 αντιστοιχούσε σε 93.750 ευρώ με την ισοτιμία των δύο νομισμάτων τότε στο 1,6. Το ίδιο δάνειο σήμερα αντιστοιχεί σε 150.000 ευρώ, καθώς η ισοτιμία των δύο νομισμάτων ανέρχεται σε σχεδόν 1 προς 1.

Η συγκεκριμένη συνθήκη είχε ως συνέπεια οι οφειλές όσων είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο να αυξάνονται διαρκώς, ενώ πολλοί από τους δανειολήπτες έφτασαν να χρωστούν 70% περισσότερο από το αρχικό κεφάλαιο του δανείου.



Πηγή: skai.gr

