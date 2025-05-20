Ανησυχητικά ψηλά πάλι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη - Πού σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην Ελλάδα

Ένα φάντασμα πλανιέται (ξανά) πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα του πληθωρισμού τροφίμων.



Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat έδειξαν αυξανόμενη επιτάχυνση του πληθωρισμού τροφίμων στην Ευρωζώνη για 3ο διαδοχικό μήνα:

Ιανουάριος : 1,2%

Φεβρουάριος : 1,8%

Μάρτιος: 2,1%

Απρίλιος : 2,3%

To 2,3% του Απριλίου αποτελεί μάλιστα υψηλό 14 μηνών, από τον Φεβρουάριο του 2024.



Τάση από την οποία δεν έχει ξεφύγει και η Ελλάδα στην οποία μάλιστα η επιτάχυνση του πληθωρισμού τροφίμων είναι πολύ πιο απότομη και ξεκινά ένα μήνα νωρίτερα:

Δεκέμβριος 2024 : -0,7%

Ιανουάριος 2025 : -0,5%

Φεβρουάριος 2025 : -0,2%

Μάρτιος 2025 : 2%

Απρίλιος 2025 : 1,9%

Η χώρας μας είχε τον Απρίλιο τον 6ο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων πίσω από Φινλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία και Πορτογαλία, σε κάποια πεδία όμως η κατάσταση είναι εξόχως ανησυχητική.



Πρώτο πεδίο ανησυχίας η κατηγορία των κρεάτων όπου ο πληθωρισμός της χώρας μας είναι υπερδιπλάσιος από τον κοινοτικό, 5,4% έναντι 2,6%. Μόνο Κροάτες, Εσθονοί, Σλοβάκοι και Πορτογάλοι αντιμετώπισαν τον Απρίλιο μεγαλύτερες ανατιμήσεις παντού. Η δικαιολογία του Πάσχα ισχύει για όλους αφού Καθολικό και Ορθόδοξο συνέπεσαν.

ΨΑΡΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Μετά από ένα τετράμηνο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 έως Φεβρουαρίου του 2025 όπου οι τιμές Ελλάδας και ΕΕ συμβάδιζαν με τη χώρα μας ενίοτε χαμηλότερα, από τον Μάρτιο τα πράγματα επέστρεψαν στις…εργοστασιακές τους ρυθμίσεις. Κλιμάκωση των τιμών στην Ελλάδα, πτώση του μέσου όρου. Κάπως έτσι η χώρα μας είχε τον Απρίλιο τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

ΧΟΙΡΙΝΟ

Σχεδόν τριπλάσιος του κοινοτικού ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, 6,2% έναντι 2,2%. Κι εδώ η εκτίναξη των τιμών άρχισε το Μάρτιο όπου το «κοντέρ» έγραψε για τη χώρα μας 6,7%. Χάλκινο μετάλλιο εδώ πίσω από Κύπρο και Σλοβενία.

ΨΩΜΙ

Υπερδιπλάσιος εδώ ο πληθωρισμός 3,3% έναντι 1,5% στην Ευρωζώνη. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια όταν οι τιμές του στη χώρας μας ήταν χαμηλότερες από τον κοινοτικό μέσο όρο, έπεσε και αυτό το «κάστρο». Ήταν Μάιος του 2023 η τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε υψηλότερο πληθωρισμό στο ψωμί από την κοινή ζώνη.



Χωρίς να είμαστε στους «χειρότερους» σημαντικά ψηλότερα από το μέσο όρο η Ελλάδα βρέθηκε τον Απρίλιο και στα:



Ελλάδα Ευρωζώνη

Μοσχάρι 11,5% 7,3%

Γιαούρτι 3,1% 0,3%

Φρούτα 8,1% 4,9%



Στον αντίποδα υπάρχουν αρκετές πηγές αισιοδοξίας:

ΑΡΝΙ – ΚΑΤΣΙΚΙ

Ποιος θα πίστευε βλέποντας όλα τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ για τις τιμές των αμνοεριφίων την περίοδο της γιορτής του Πάσχα, ότι οι Έλληνες καταναλωτές θα έρχονταν αντιμέτωποι με τις μικρότερες αυξήσεις στην Ευρωζώνη της τάξης του 1,6%. Μόνο οι Γερμανοί βρέθηκαν σε καλύτερη μοίρα με αρνητικό πληθωρισμό 0,9%.

ΤΥΡΙΑ

«Ασημένιο» μετάλλιο και στα τυριά. Οι τιμές στην Ελλάδα υποχώρησαν 2,6% και μόνο οι Κύπριοι είχαν μεγαλύτερη μείωση τιμών. Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος ήταν αυξητικός κατά 3%.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Από τις αρχές του 2023 έως και το τέλος του 2024 η Ιβηρική χερσόνησος και η χώρα μας «μαρτύρησαν» με ανατιμήσεις που έφταναν να ξεπερνούν κατά πολύ το 50%. Πλέον η Ελλάδα με μείωση τιμών 28,3% βρέθηκε στη δεύτερη καλύτερη θέση πίσω μόνο την Ισπανία.

ΓΑΛΑ

Πολύ ενθαρρυντική η εικόνα και στο γάλα με τον Ελληνικό πληθωρισμό στο 1/3 των υπολοίπων εταίρων, 1,4% έναντι 4,4%.

Μια από τις ελάχιστες κατηγορίες που «στάθηκε» στο ύψος της με την Ελλάδα να βρίσκεται σχεδόν πάντα αρκετά χαμηλότερα από το μέσο όρο. Τον Απρίλιο ο ελληνικός ήταν ο 3ος χαμηλότερος πληθωρισμός πίσω από Γαλλία και Πορτογαλία

Σημαντικά καλύτερη η εγχώρια εικόνα και στα:



Ελλάδα Ευρωζώνη

Βούτυρο 9,3% 13,4%

Ζάχαρη -17% -14,6%

Καφές 10,6% 12,8%

Χυμοί 4,1% 7,2%

Πηγή: skai.gr

