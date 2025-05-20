Η κεντρική τράπεζα της Κίνας μειώνει δυο επιτόκια-κλειδιά σε ιστορικά χαμηλά

Η κινεζική κεντρική τράπεζα μείωσε σήμερα δυο κατευθυντήρια επιτόκιά της σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στο πλαίσιο των προσπαθειών των αρχών να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη, με φόντο τις εντάσεις για το εμπόριο με τις ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη κρίση στον τομέα των ακινήτων.

Το ετήσιο LPR («Loan Prime Rate»), το επιτόκιο αναφοράς για τους πιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού που μπορούν να προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μειώθηκε από το 3,1 στο 3%, ανέφερε η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (ΛΤτΚ), ο κινεζικός κεντρικός πιστωτικός θεσμός.

Το πενταετές LPR, επιτόκιο αναφοράς για τα ενυπόθηκα δάνεια, μειώθηκε από το 3,6 στο 3,5%, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Και τα δυο κατευθυντήρια επιτόκια αυτά είχαν ήδη μειωθεί τον Οκτώβριο, επίσης σε ιστορικά χαμηλά μέχρι τότε.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα να μειώσουν κατά πολύ για 90 ημέρες τους απαγορευτικούς τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η μια πλευρά στην άλλη, εγείροντας ελπίδες στον κόσμο της οικονομίας πως θα υπάρξει πιο διαρκής αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Όμως το κόμμα-κράτος παραμένει αντιμέτωπο με στασιμότητα της εσωτερικής κατανάλωσης και μακρά κρίση στον τομέα των ακινήτων, που απειλούν τον στόχο που έχει θέσει η ανάπτυξη να ανέλθει σε περίπου 5% του ΑΕΠ το 2025.

Χθες Δευτέρα, η κινεζική εθνική στατιστική υπηρεσία πάντως ανακοίνωσε αύξηση κατά 6,1% της βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, επίπεδο υψηλότερο από αυτό που είχαν προβλέψει οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν σχετικά στο πλαίσιο έρευνας του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg.

Όμως, πάντα σύμφωνα με την κινεζική στατιστική υπηρεσία, η τιμή των νεόδμητων ακινήτων μειώθηκε σε 67 από τις 70 πόλεις που εξετάστηκαν κατά την ίδια περίοδο, στοιχείο το οποίο υποδεικνύει πως η αγορά ακινήτων παραμένει εύθραυστη.

