Αίγυπτος: Συμφωνία στην ΕΕ για τη χορήγηση δανείων 4 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει μακροοικονομική βοήθεια 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αίγυπτο κατόπιν συμφωνίας γι’ αυτό ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανακοίνωσε το ευρωπαϊκό συμβούλιο χθες Δευτέρα.

Η μακροοικονομική βοήθεια αυτή, υπό μορφή δανείων, θα επιτρέψει στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), να καλύψει μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών της, διευκρίνισε το ευρωπαϊκό συμβούλιο στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η εκταμίευση της μακροοικονομικής βοήθειας αυτής συνδέεται με «ικανοποιητικές προόδους» στην εφαρμογή τόσο των μέτρων που προβλέπει το πρόγραμμα του ΔΝΤ, την περίοδο 2024-2027, και πρόσθετα μέτρα που θα συμφωνηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κάιρο, πάντα κατά την ανακοίνωση.

Η συμφωνία μένει να εγκριθεί επίσημα από τους 27 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η μακροοικονομική βοήθεια παρέχεται από την ΕΕ σε επιλεγμένες χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, συμπληρωματικά με τη στήριξη του ΔΝΤ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος είχαν υπογράψει τον Μάρτιο του 2024 διμερή συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που περιλάμβανε υπόσχεση για συνολική χρηματοδότηση 7,4 δισεκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης μακροοικονομικής βοήθειας 5 δισεκ. ευρώ. Η πρώτη δόση, ύψους 1 δισεκ. ευρώ, δόθηκε τον Απρίλιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

