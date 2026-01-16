Πως θα γλιτώσετε τις κατασχέσεις από την Εφορία

Του Βαγγέλη Δουράκη

Σε «σαφάρι» κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το Δημόσιο επιδίδεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Βεβαίως, δεν μένει εκεί, καθώς προκειμένου να σφίξει τον κλοιό γύρω από τους οφειλέτες προχωρά παράλληλα και σε εκτεταμένο πρόγραμμα πλειστηριασμών. Μάλιστα, το ηλεκτρονικό «σφυρί» της Εφορίας ήδη «χτύπησε» για τα πρώτα από τα 21 ακίνητα που περιλαμβάνονται στο σχετικό «πακέτο» (οικόπεδα, διαμερίσματα, μεζονέτες, γραφεία, αγροτεμάχια), με τιμές πρώτης προσφοράς που ξεκινούν από τα 5.000 ευρώ και φτάνουν ως και τα 3.880.000 ευρώ!



Ο κάθε οφειλέτης θα πρέπει να γνωρίζει πως κινδυνεύει με πλειστηριασμό του ακινήτου του από την ΑΑΔΕ -εφόσον δεν εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης- μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την κατάσχεση, καθώς τότε ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού. Για την α’ κατοικία πάντως υπάρχουν εξαιρέσεις.

Ποια βήματα προβλέπονται για την κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού

Σε κάθε περίπτωση η ΑΑΔΕ εντείνει τις πιέσεις σε όσους χρωστούν στο Δημόσιο με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων μέσω των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης, με έμφαση στις κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων πέρα από τις δεσμεύσεις και τους πλειστηριασμούς ακινήτων.

Η μέθοδος με την οποία οι εισπρακτικές υπηρεσίες της Εφορίας διενεργούν κατασχέσεις περιγράφονται στο ειδικό Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, δίνοντας παράλληλα το «στίγμα» για το τι πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι εάν θέλουν να αποφύγουν την δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες για να φτάσουν στην κατάσχεση ενός τραπεζικού λογαριασμού ακολουθούν τα εξής βήματα:

Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).

Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθών από εργοδότες, συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων από μισθωτές, λοιπών απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.). Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην τράπεζα, που θεωρείται «τρίτος» και έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού από το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του οφειλέτη, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο. Η έρευνα για τον εντοπισμό απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων διενεργείται με αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Συστήματος Φορολογίας TAXIS, του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και Λ.Π.) ή μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης.

Δημιουργία ηλεκτρονικού κατασχετηρίου από το σύστημα TAXISnet κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων. Το κατασχετήριο δημιουργείται με την εισαγωγή των στοιχείων του οφειλέτη ή των οφειλετών, αν πρόκειται για μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, των στοιχείων του τρίτου, των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών.

Εκτύπωση, έγκριση και υπογραφή κατασχετηρίου: Σε περίπτωση έκδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ακολουθείται η εξής «διαδρομή»: ανάκτηση του αριθμού ειδικού βιβλίου του μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, εκτύπωση, εις διπλούν, για έγκριση και υπογραφή από τον τμηματάρχη και τον διευθυντή της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας.

Ανάθεση του μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου σε υπάλληλο της υπηρεσίας ή σε συνεργαζόμενο με τη φορολογική υπηρεσία δικαστικό επιμελητή για την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο. Καταχωρούνται τα στοιχεία του οριζόμενου υπαλλήλου ή του δικαστικού επιμελητή στο σχετικό πεδίο του κατασχετηρίου. Επίσης, στην εκτύπωση παραλαβής του κατασχετηρίου, καταχωρείται η ημερομηνία παραλαβής προς επίδοση.

Επίδοση αποστολή του κατασχετηρίου στον τρίτο: α) Σε περίπτωση έκδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ο οριζόμενος υπάλληλος ή ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει αυτοπροσώπως το κατασχετήριο και επιστρέφει αντίγραφο του αποδεικτικού επίδοσης στην εκδούσα αρμόδια φορολογική υπηρεσία ή αποστέλλει το κατασχετήριο στον τρίτο ταχυδρομικά. Η αρμόδια υπηρεσία καταχωρεί την ημερομηνία επίδοσης. β) Αν δεν καταστεί δυνατό να εντοπιστεί ο τρίτος στη δοθείσα διεύθυνση / έδρα, συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό. Το κατασχετήριο επιστρέφεται στην εκδούσα φορολογική αρχή και καταχωρείται στο πεδίο των παρατηρήσεων ο λόγος που δεν επιδόθηκε αυτό.

Παραλαβή δήλωσης τρίτου: α) Σε περίπτωση επίδοσης μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ο τρίτος, εντός 8 ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου, είτε υποβάλλει εγγράφως δήλωση για την ύπαρξη ή μη του κατασχετέου ποσού στα χέρια του, διά αναφοράς που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε το κατασχετήριο, είτε προβαίνει σε προφορική δήλωση ενώπιον του ειρηνοδίκη της κατοικίας ή διαμονής του, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση την οποία αποστέλλει ταχυδρομικά στην αρμόδια υπηρεσία. β) Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται η δήλωση της τράπεζας επί του κατασχετηρίου, είτε θετική είτε αρνητική.

Αξιολόγηση περιεχομένου της δήλωσης τρίτου: α) Εξετάζεται η ειλικρίνεια της δήλωσης και αξιολογείται η σκοπιμότητα άσκησης ανακοπής κατά αυτής. β) Διαβιβάζεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο της φορολογικής υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κατασχετηρίου, του αποδεικτικού επίδοσης, της δήλωσης τρίτου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι άσκησης ανακοπής. γ) Σε περίπτωση αξιολόγησης του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς, το ΝΣΚ καταθέτει ανακοπή.

Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση εντός 10 εργάσιμων ημερών της κατασχεθείσας απαίτησης.



