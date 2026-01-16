Του Χρυσόστομου Τσούφη

Διευκρινίσεις επί πολύπλοκων ενίοτε ζητημάτων δίνει με αναλυτικό οδηγό της ΑΑΔΕ ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητα τους να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να μην χάσουν την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ που μπορεί να φτάσει στο 20% εφόσον η ασφαλισμένη κατοικία έχει αξία χαμηλότερη από 500.000€.



Αν για παράδειγμα η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι την έχει δηλώσει στο Ε9 καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Αν δεν εμφανίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι ο λήπτης ασφάλισης, πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία που εξέδωσε το ασφαλιστήριο, ώστε να αποστείλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία. Αν δεν είναι λήπτης αλλά έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία, επικοινωνεί με τον λήπτη της ασφάλισης ώστε να τον συσχετίσει.

Με την ασφαλιστική εταιρεία χρειάζεται να επικοινωνήσει και όταν δεν εμφανίζονται ορθά στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (έναρξη – λήξη, ασφαλισμένοι κίνδυνοι κ.λπ.).



Η καταληκτική ημερομηνία της αίτησης είναι η 16η Φεβρουαρίου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορεί να τροποποιήσει και την αρχική του αίτηση. Στις περιπτώσεις ιδιοκτητών που έχουν υποβάλει αίτηση και πέρυσι και βάσει των αρχείων των ασφαλιστικών εταιριών υπάρχει δυνατότητα προσυμπλήρωσης. Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει την αίτηση πριν την οριστικοποίηση.



Εισέρχεται στη myAADE, επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων», στη συνέχεια το εικονίδιο στο πεδίο «Προβολή Αίτησης» και από το πεδίο «Επιλογές» μπορεί να δημιουργήσει τροποποιητική δήλωση, να δει το ιστορικό ή να εκτυπώσει την αίτηση.



Για να ενημερωθεί για την πορεία της αίτησης του, στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας επιλέγει το πεδίο «Αποτελέσματα αιτήσεων» και ενημερώνεται ανά ακίνητο για το στάδιο επεξεργασίας και την έγκριση ή μη της μείωσης.

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΑΑΔΕ η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σωρευτικά για τουλάχιστον 3 μήνες:

-Σεισμό

-Πυρκαγιά

-Πλυμμήρα



Θα πρέπει επίσης να αφορά το σύνολο της αξίας ανακατασκευής (ορίζεται στα 900€/τ.μ) και να έχει ισχύ στο προηγούμενο έτος από την εκκαθάριση του φόρου.



Παράδειγμα 1: Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ. Αξία ανακατασκευής της κατοικίας = 90.000 ευρώ (100 τ.μ. χ900€/τ.μ.) Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο = 100.000€ Χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Παράδειγμα 2: Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ. Αξία ανακατασκευής της κατοικίας = 90.000 € (100 τ.μ. * 900€/τ.μ.) Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο = 80.000€ Δεν χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ, επειδή η ασφαλισμένη αξία υπολείπεται της αξίας ανακατασκευής της κατοικίας



Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.



Μείωση του ΕΝΦΙΑ δικαιούνται μόνο Φυσικά Πρόσωπα. Χορηγείται και σε περίπτωση που λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, αλλά δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας έχει φυσικό πρόσωπο. Αν ο λήπτης ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, στην πλατφόρμα εισέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.



Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται μέσω της κεντρικής εκκαθάρισης. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτό αυτό, τότε δίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΥΟ μετά από αίτηση του φορολογούμενου μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου, στη διαδρομή Νέο αίτημα / Φορολογία / Κεφάλαιο / Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ακόμη να συνυποβληθούν :

Το έντυπο Δ500 Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ

Το/Τα ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α

Μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή



Στις περιπτώσεις ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων αντί των συμβολαίων μπορεί να προσκομίζεται βεβαίωση ασφάλισης της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία περιγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης.



Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν για κάθε διαφορετική περίπτωση:

Ο ασφαλισμένος (λήπτης ασφάλισης) είναι ο μόνος με δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας

Ο ασφαλισμένος (λήπτης ασφάλισης) θα πρέπει να συσχετίσει κάθε ΑΤΑΚ ακινήτου του με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ως εξής: Εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη myAADE και ακολουθεί τη διαδρομή Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών. Επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια την καρτέλα «Οι κατοικίες μου», όπου εμφανίζονται ανά ΑΤΑΚ οι κατοικίες, όπως αυτές αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Στη γραμμή που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΤΑΚ στη στήλη «ασφαλιστήρια συμβόλαια» επιλέγει το εικονίδιο. Στην οθόνη που ανοίγει, με το σύμβολο + επιλέγει από το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που τον αφορούν, αυτό που συσχετίζεται με το δικαίωμα (ΑΤΑΚ) που κατέχει επί της ασφαλισμένης κατοικίας και το προσθέτει στην αίτηση. Θα πρέπει να επιλεχθούν και να προστεθούν στην αίτηση όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα οποία συσχετίζεται η κατοικία. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ΑΤΑΚ ασφαλισμένης κατοικίας.

Περίπτωση συνιδιοκτησίας

Ο λήπτης της ασφάλισης, μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», αφού πρώτα συσχετίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το δικαίωμα που κατέχει επί της ασφαλισμένης προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: Επιλέγει την καρτέλα «Ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου, Δήλωση συνιδιοκτητών/τρίτων» και εμφανίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία είναι λήπτης ασφάλισης. Επιλέγει το εικονίδιο στη στήλη «Συνιδιοκτήτες / Τρίτα πρόσωπα» και στη συνέχεια με το σύμβολο + συμπληρώνει τον/ους ΑΦΜ του/ων συνιδιοκτητών που κατέχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας που αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο υπάρχουν συνιδιοκτήτες.



Ο φορολογούμενος που θα περιληφθεί στην αίτηση του λήπτη της ασφάλισης, ως Συνιδιοκτήτης/Τρίτο πρόσωπο, ενημερώνεται γι’ αυτό από την ΑΑΔΕ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Στη συνέχεια, υποβάλλει αίτηση ώστε να συσχετίσει το/τα ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α που δηλώθηκε/αν με την ασφαλισμένη κατοικία του. Μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», το/τα συμβόλαιο/α εμφανίζεται/ονται ανά ΑΤΑΚ και επιλέγεται/ονται με τη διαδικασία της ερώτησης 10. Μέσω της καρτέλας «Ασφαλιστήρια συμβόλαια που δηλώθηκαν για εμένα» εμφανίζονται προς ενημέρωση τα ασφαλιστήρια και το ονοματεπώνυμο του λήπτη.

Ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου προσώπου

Ο λήπτης της ασφάλισης επιλέγει την καρτέλα «Ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου, Δήλωση συνιδιοκτητών/τρίτων» και εμφανίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία είναι λήπτης ασφάλισης. Επιλέγει το εικονίδιο στη στήλη «Συνιδιοκτήτες/Τρίτα πρόσωπα» και στη συνέχεια με το σύμβολο + συμπληρώνει τον/ους ΑΦΜ του/ων τρίτων προσώπων που κατέχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας που αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά τρίτα πρόσωπα.

Ακίνητα με περισσότερα από ένα ΑΤΑΚ

Κάθε ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία πρέπει να συσχετιστεί με το αντίστοιχο/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α.

