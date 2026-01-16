Οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα θα δείξουν τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας στα εμπορικά σοκ και την «αρκετά ισχυρή» ανάπτυξη, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Σε συνέντευξή της κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Κίεβο για να συζητήσει το δάνειο του ΔΝΤ προς την Ουκρανία, η Γκεοργκίεβα άφησε να εννοηθεί ότι το ΔΝΤ θα μπορούσε να αναθεωρήσει ξανά τις προβλέψεις του ελαφρώς προς τα πάνω, όπως έκανε η Παγκόσμια Τράπεζα αυτή την εβδομάδα.

Τον Οκτώβριο, το ΔΝΤ αναβάθμισε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2025 στο 3,2% από 3,0% τον Ιούλιο, καθώς η επίδραση των αμερικανικών δασμών ήταν μικρότερη από ό,τι αρχικά φαινόταν. Διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 στο 3,1%.

Ερωτηθείσα τι θα έδειχναν οι προβλέψεις του Ιανουαρίου μετά την αναβάθμιση τον Οκτώβριο, η Γκεοργκίεβα απάντησε: «Περισσότερα από τα ίδια - ότι η παγκόσμια οικονομία είναι αξιοσημείωτα ανθεκτική, ότι το εμπορικό σοκ δεν έχει εκτροχιάσει την παγκόσμια ανάπτυξη, ότι οι κίνδυνοι είναι περισσότερο καθοδικοί, ακόμη και αν η απόδοση τώρα είναι αρκετά ισχυρή».

Το ΔΝΤ αναμένεται να δημοσιεύσει την επικαιροποιημένη έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές στις 19 Ιανουαρίου.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι οι κίνδυνοι επικεντρώνονται στις γεωπολιτικές εντάσεις και στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές. Τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν καλά, είπε, αλλά η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες εάν οι τεράστιοι πόροι που διοχετεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη δεν οδηγήσουν σε υποσχόμενα κέρδη παραγωγικότητας.

«Βρισκόμαστε σε έναν απρόβλεπτο κόσμο, κι όμως, αρκετές επιχειρήσεις και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής λειτουργούν σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος».

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι ανησυχεί ότι πολλές χώρες δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν επαρκή αποθεματικά για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε νέο σοκ που θα μπορούσε να προκύψει. Το ΔΝΤ διαθέτει επί του παρόντος 50 προγράμματα δανεισμού, ένας υψηλός αριθμός με βάση τα ιστορικά δεδομένα, αλλά προετοιμάζεται για την αναζήτηση κεφαλαίων από περισσότερες χώρες, είπε.

Ο επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι η οικονομική απόδοση των ΗΠΑ ήταν «αρκετά εντυπωσιακή» παρά τη σειρά δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι σε σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου.

Είπε ότι τα συνολικά επίπεδα δασμών ήταν χαμηλότερα από ό,τι είχε αρχικά απειληθεί και ότι οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν μόνο περίπου το 13% έως 14% του παγκόσμιου εμπορίου. Οι περισσότερες άλλες χώρες είχαν επίσης αποφύγει - τουλάχιστον μέχρι στιγμής - να επιβάλουν αντίποινα, κάτι που είχε βοηθήσει στον περιορισμό των επιπτώσεων του κύματος των αμερικανικών δασμών.

Είπε ότι ο πληθωρισμός και οι μακροοικονομικές συνθήκες θα μπορούσαν να επιδεινωθούν, εάν η εμπορική εικόνα επιδεινωθεί.

Γεωπολιτικοί παράγοντες θόλωναν επίσης τις προοπτικές και τώρα έπαιζαν σημαντικότερο ρόλο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, δήλωσε η Γκεοργκίεβα, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο του 2019, λίγους μήνες πριν από την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020.

«Δυστυχώς, από τότε που ανέλαβα αυτή τη δουλειά (το 2019), υπήρξαν τα ένα σοκ μετά το άλλο», είπε.

Πηγή: skai.gr

