Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισεη Wall Street, χάρη στην ώθηση που έδωσαν οι ανακοινώσεις για την κερδοφορία των Goldman Sachs & Morgan Stanley στο τέταρτο τρίμηνο του 2025

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσαν οι ανακοινώσεις για την κερδοφορία των Goldman Sachs και Morgan Stanley στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 292,81 μονάδων (+0,60%), στις 49.442,44 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 58,27 μονάδων (+0,25%), στις 23.530,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,87 μονάδων (+0,26%), στις 6.944,47 μονάδες.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Wall Street
