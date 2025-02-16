Κακά μαντάτα για την ιταλική οικονομία

Η κύρια αναφορά είναι στην βιομηχανική παραγωγή. Τα στοιχεία που μόλις παρουσιάσθηκαν δείχνουν ότι το 2024 η ιταλική βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 3,5% ενώ σε ό,τι αφορά την παραγωγή του Δεκεμβρίου, η πτώση άγγιξε το 7,1%. Πρόκειται για την χειρότερη επίδοση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρνητική αυτή πορεία συνεχίζεται αδιάκοπα εδώ και είκοσι τρεις μήνες.



Στον τομέα της παραγωγής αυτοκινήτων, η ετήσια μείωση αγγίζει το 43% ενώ σε εκείνο των ενδυμάτων, είναι της τάξεως του 18%. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, απευθυνόμενη προς τα συνδικάτα, επέμεινε πρόσφατα ότι τα τελευταία δυο χρόνια, η χώρα πέτυχε ουσιαστική ανάκαμψη. Τα στατιστικά στοιχεία όμως δείχνουν ότι οι εξαγωγές πέρυσι περιορίσθηκαν κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ η αύξηση του ΑΕΠ φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 0,8%.

Η Ιταλία ασθμαίνει και σύμφωνα με τους σχολιαστές σε μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλεται και στις συνέπειες της κρίσης της γερμανικής οικονομίας. Φτάνει να σκεφθεί κανείς ότι ο κύριος πελάτης της ιταλικής βιομηχανίας που παράγει εξαρτήματα αυτοκινήτων είναι ακριβώς η Γερμανία. Το παράδοξο στην περίπτωση της Ιταλίας είναι ότι η χώρα παρουσιάζει προβληματική ανάπτυξη ενώ το δημόσιο χρέος της παραμένει το δεύτερο στην Ευρωζώνη και συνεχίζει να βρίσκεται στο 137% του ΑΕΠ.Στοιχεία που δείχνουν ότι οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες. Μια διαπίστωση που συνδέεται άμεσα με τις ανησυχίες για τους εμπορικούς δασμούς που οιετοιμάζονται να επιβάλουν και στην Ευρώπη.Όπως υπογραμμίζει η ιταλική εφημερίδα, αν η Μελόνι θεωρεί ότι η φιλική της σχέση με τον Τραμπ και τον Μασκ , μπορεί να την ευνοήσει δεν διαθέτει μάλλον μια σφαιρική εικόνα της όλης κατάστασης. Διότι έστω και αν η Αμερική αποφασίσει να περιορίσει τους δασμoύς που θα πλήξουν για παράδειγμα την παρμεζάνα, οι συνολικές επιπτώσεις τους σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν την ιταλική οικονομία και επισήμως πλέον, σε βαθιά ύφεση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.