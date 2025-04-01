Του Χρυσόστομου Τσούφη

Όσο αγοράζουμε με πλαστικό χρήμα και ηλεκτρονικά μέσα τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μειώσουμε, η κυβέρνηση δηλαδή, τους φόρους μας.

Το 1/3 των αυξημένων εσόδων από ΦΠΑ που μπήκαν στα δημόσια ταμεία (+2,43δισ€) πέρυσι, αποδίδεται στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Περίπου δηλαδή 760εκατ€ έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το εργαλείο του myData.

470εκατ€ έχουν να κάνουν με τον νέο τρόπο φορολόγησης ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και επιπλέον

750εκατ€ οφείλονται στην ανάπτυξη και τη φορολόγηση των νομικών προσώπων.

Κομβικός είναι ο ρόλος της διασύνδεσης POS – ταμειακών μηχανών η οποία σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που ελήφθησαν, περιόρισαν τη χρήση των μετρητών κατά 5,785δισ€

Ειδικά στον τριτογενή τομέα – εμπόριο και υπηρεσίες – τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν αύξηση των e-συναλλαγών σε 215 από τους 282 συνολικά κλάδους κατά 7,5δισ€. Τη μερίδα του λέοντος έχουν:

Λιανικό εμπόριο +3,1δισ€

Εστίαση +1,47δισ€

Καταλύματα +567εκατ€

Χονδρικό εμπόριο +276εκατ€

Υπηρεσίες Υγείας +237εκατ€

Δημόσια Διοίκηση – Άμυνα +205εκατ€

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες +161εκατ€

Αεροπορικές Μεταφορές +151εκατ€

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες +150εκατ€

Η μεγαλύτερη ποσοτική μείωση της χρήσης των μετρητών σημειώνεται στους εξής κλάδους :

Λιανικό εμπόριο ( ρόφιμα-ποτά) 807εκατ€

Εστιατόρια και κινητές μονάδες εστίασης 612εκατ€

Πρατήρια Καυσίμων 352εκατ€

Παροχή Ποτών 285εκατ€

Σε 67 βέβαια κλάδους, υπήρξε αύξηση της χρήσης των μετρητών κατά 1,7δισ€

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ για κάθε 10€ νέων δαπανών με κάρτες αυξάνονται 0,67€ τα προηγουμένως ανείσπραχτα εσόδων από ΦΠΑ λόγω μη δηλωμένων συναλλαγών.



Όπως σημειώνεται στην ανάλυση της ΑΑΔΕ η αποκάλυψη έως τώρα αδήλωτων συναλλαγών μέσω της αύξησης της χρήσης του πλαστικού χρήματος, δεν ενισχύει μόνο τη βεβαίωση των εσόδων από ΦΠΑ. Ταυτόχρονα αυξάνει και τα δηλωθέντα έσοδα κι άρα τούς φόρους από αυτά ελευθέρων επαγγελματιών και νομικών προσώπων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 6 στα 10 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι) πιάστηκαν στα τεκμήρια που «έστησε» η κυβέρνηση με το νέο τρόπο φορολόγησης. Αποτέλεσμα επιπλέον 470εκατ€ στα δημόσια ταμεία από ότι θα προέκυπταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Αλλά και από τους υπόλοιπους 4 στους 10 που φορολογήθηκαν με βάση όσα δήλωσαν προέκυψαν αυξημένες εισπράξεις 270εκατ€.

Οι οιωνοί για φέτος είναι ακόμη καλύτεροι. Αφενός μέτρα όπως η διασύνδεση POS και ταμειακών θα λειτουργήσει για όλο το έτος όχι το μισό όπως πέρυσι. Αφετέρου γιατί στο «παιχνίδι» θα μπουν και νέα εργαλεία όπως το ψηφιακό πελατολόγιο, η ψηφιακή τιμολόγηση και το ψηφιακό δελτίο αποστολής δίνοντας την ευκαιρία στον πρωθυπουργό να ανακοινώσει στην επερχόμενη ΔΕΘ σημαντικές φοροελαφρύνσεις.

