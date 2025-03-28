Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ο νέος φορολογικός νόμος

Στη μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν επτά υποθέσεις Δικηγορικών Συλλόγων και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων που στρέφονται κατά της απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή, προσδιορίζεται ο φόρος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με τις οποίες εισήχθη σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εισηγήτριες σε όλες τις υποθέσεις ήταν οι σύμβουλοι Επικρατείας Κωνσταντίνα Λαζαράκη και Βασιλική Μόσχου.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι των ελευθέρων επαγγελματιών κατά την ακροαματική διαδικασία, μεταξύ των άλλων, επισήμαναν ότι ο φορολογικός νόμος είναι αντίθετος στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ και παραβιάζει παράφορα το κράτος δικαίου, κάτι που φέρνει σε αδιέξοδο τους δικηγόρους, κ.λπ., ενώ θίγει δυσβάστακτα τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες.

Από τους δικηγόρους των ελευθέρων επαγγελματιών αναφέρθηκε ακόμη, ότι ο φορολογικός νόμος επιφέρει δυσανάλογη αρνητική μεταχείριση στα χαμηλά εισοδήματα και θίγει έντονα τους νέους δικηγόρους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι υπάρχει δυσανάλογη μεταχείριση μεταξύ μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρθηκε ότι συστάθηκαν 190 δικηγορικές εταιρείες, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι οικογενειακές, προκειμένου να αποφύγουν το νέο φορολογικό νόμο, καθώς στις εταιρείες αναγνωρίζονται ζημιές, κ.λπ.

Οι συνήγοροι του Δημοσίου υπεραμύνθηκαν της ορθότητας του φορολογικού νόμου, τονίζοντας ότι εξυπηρετεί υπέρτατους λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποσκοπεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής, κάτι που αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας. Ακόμη, οι συνήγοροι του Δημοσίου ανέφεραν ότι ανάλογο φορολογικό μέτρο υπήρχε και το 1986 και αναφέρθηκαν εκτενώς στην νομολογία του ΣτΕ σχετικά με φορολογικά μέτρα.

Στην συνέχεια τα μέλη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέβαλαν ερωτήσεις στους 15 δικηγόρους που παραστάθηκαν. Συγκεκριμένα, ο κ. Πικραμένος, δυο αντιπρόεδροι, επτά σύμβουλοι και μια πάρεδρος, υπέβαλαν μεγάλο αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους συνηγόρους και των δύο πλευρών.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

Στο μεταξύ, συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ πραγματοποίησαν ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, έμποροι και επαγγελματοβιοτεχνες, κ.λπ. Η συγκέντρωση, διοργανώθηκε από την Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών - Επιστημόνων - Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει κηρύξει καθολική αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντα τους.

Παράλληλα, οι δικηγόροι της Αθήνας και του Πειραιά ήταν σε αποχή μετά από αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγου Αθηνών και Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.