Θεοδωρικάκος: Έμπρακτη στήριξη στη βιομηχανία αλουμινίου

Στη στρατηγική σημασία του αλουμινίου για την ελληνική οικονομία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κλάδου στην εθνική προσπάθεια για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.

Ο υπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Το ελληνικό αλουμίνιο είναι ένα πραγματικό success story για την Ελλάδα. Ένας κλάδoς που πριν δεκαετίες ξεκίνησε από μια στρατηγική επένδυση της Πολιτείας και σήμερα περιλαμβάνει 3.000 επιχειρήσεις, που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα 30.000 εργαζόμενους, καλύπτοντας όλη τη διαδικασία από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα. Ένας κλάδος εξωστρεφής, δυναμικός, που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε περισσότερες από 50 χώρες και αποτελεί ένα υπόδειγμα δημιουργικής επιχειρηματικότητας».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε: «Ως υπουργείο Ανάπτυξης και ως κυβέρνηση στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στον κλάδο, στηρίζοντας την καινοτομία, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προστασία από αθέμιτες πρακτικές διεθνώς. Προωθούμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που δεν είναι απλώς ένα οικονομικό σχέδιο, αλλά ένα εθνικό στοίχημα που αφορά τη συνολική αξιοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου μας. Η ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί για μας όρο ασφάλειας, ανάπτυξης και ισχυρής παρουσίας της χώρας στο διεθνές οικονομικό πεδίο».

Οι πρωτοβουλίες του νέου αναπτυξιακού νόμου

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες του νέου αναπτυξιακού νόμου: «Μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου ενισχύουμε ουσιαστικά τη μεταποίηση και τις μεγάλες επενδύσεις, με δύο ξεχωριστά καθεστώτα, προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα. Παράλληλα, προχωράμε σε ουσιαστική μεταρρύθμιση της εθνικής πολιτικής ποιότητας, ενισχύοντας το σύστημα διαπίστευσης και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που αποτελεί εγγύηση ανταγωνιστικότητας και αξιοπιστίας της ελληνικής βιομηχανίας».

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε τη σημασία της στήριξης της νέας γενιάς επαγγελματιών: «Επενδύουμε ενεργά στη βιομηχανική κουλτούρα και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να έχει η νέα γενιά ευκαιρίες και κίνητρα να παραμείνει, να εργαστεί και να προοδεύσει στη χώρα μας. Θέλουμε η Ελλάδα της επόμενης μέρας να είναι μια Ελλάδα που παράγει, καινοτομεί και προχωρά μπροστά».

Πηγή: skai.gr

