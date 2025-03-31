Στη Μασούτης η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Έπεσαν οι υπογραφές για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση υπεγράφη μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων μεταξύ των διοικήσεων των εταιρειών Διαμαντής Μασούτης ΑΕ και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός για την απόκτηση του 100% της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η απαραίτητη διαδικασία νομικών και οικονομικών ελέγχων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και η σκοπούμενη συναλλαγή θα υπόκειται στις αναγκαίες προηγούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Η σκοπούμενη συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα μία πρωτοπόρα ελληνική εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων καθώς ο συνδυασμός των δύο εταιρειών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις επιλογές των καταναλωτών, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, καταλήγει η ανακοίνωση της Μασούτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.