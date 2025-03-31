Στη Μασούτης η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Λογαριασμός
Υπεγράφη μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων μεταξύ των διοικήσεων των εταιρειών Διαμαντής Μασούτης ΑΕ και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός   

Έπεσαν οι υπογραφές για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση υπεγράφη μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων μεταξύ των διοικήσεων των εταιρειών Διαμαντής Μασούτης ΑΕ και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός για την απόκτηση του 100% της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η απαραίτητη διαδικασία νομικών και οικονομικών ελέγχων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και η σκοπούμενη συναλλαγή θα υπόκειται στις αναγκαίες προηγούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Η σκοπούμενη συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα μία πρωτοπόρα ελληνική εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων καθώς ο συνδυασμός των δύο εταιρειών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις επιλογές των καταναλωτών, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, καταλήγει η ανακοίνωση της Μασούτης. 

Πηγή: skai.gr

