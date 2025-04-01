wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας των επενδυτών για τις επιπτώσεις της επιθετικής δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 417,86 μονάδων (+1%), στις 42.001,76 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 23,70 μονάδων (–0,14%), στις 17.299,29 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 30,91 μονάδων (+0,55%), στις 5.611,85 μονάδες.

