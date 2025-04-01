Λογαριασμός
wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις στη Wall Street εν μέσω ανησυχίας για τις επιπτώσεις της επιθετικής δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ στην αμερικανική οικονομία

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας των επενδυτών για τις επιπτώσεις της επιθετικής δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 417,86 μονάδων (+1%), στις 42.001,76 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 23,70 μονάδων (–0,14%), στις 17.299,29 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 30,91 μονάδων (+0,55%), στις 5.611,85 μονάδες.

