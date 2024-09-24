Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΔΙΚΑ: Εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή και για δυο 24ωρα το σύστημα ΑΜΚΑ

Τα συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα με τους ΑΜΚΑ δεν θα είναι λειτουργικά, λόγω τεχνικών αναβαθμίσεων

ΗΔΙΚΑ: Εκτός λειτουργίας για δυο 24ωρα το σύστημα ΑΜΚΑ

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται για δυο 24ωρα το σύστημα ΑΜΚΑ, στο πλαίσιο τεχνικών αναβαθμίσεων των συστημάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ, από την Παρασκευή 27/9 στις 10 το βράδυ έως και την Κυριακή 29/9 τα μεσάνυχτα, τα συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα με τους ΑΜΚΑ δε θα είναι λειτουργικά.

Η ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ

Στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση των Υποδομών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ», πρόκειται να γίνει μετάπτωση της Βάσης Δεδομένων ΑΜΚΑ σε νέα υποδομή, κατά το διάστημα από την Παρασκευή 27/09/2024 και ώρα 22:00 έως και την Κυριακή 29/09/2024 και ώρα 00:00.

Κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, τα συστήματα που υποστηρίζει η συγκεκριμένη βάση και διαλειτουργούν με τον ΑΜΚΑ δε θα είναι λειτουργικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΔΙΚΑ ΑΜΚΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark