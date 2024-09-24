Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα υλοποιούνται 6 προγράμματα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλη την επικράτεια, με ποσοστά επιχορήγησης έως 100% και συνολική επιδότηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στις εξής δράσεις:

1. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 25.000 ανέργων 18-29 ετών, διάρκειας 7 μηνών, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας μηνιαία αποζημίωση (κατώτατος μισθός με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας) και παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

2. Πρόγραμμα απασχόλησης 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπως μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών, άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, κ.λπ.. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12-24 μήνες, μέχρι 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας.

3. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, έως 13.709 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας.

4. Πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω. Η επιχορήγηση μισθού και εισφορών ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία για 15 μήνες, έως 8.580 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας.

5. Πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως Άτομα με Αναπηρία, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης, αποφυλακισμένα άτομα, διεμφυλικά πρόσωπα, θύματα εμπορίας ανθρώπων, κ.λπ.. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 24 μήνες, μέχρι 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας.

6. Πρόγραμμα απασχόλησης 7.500 ανέργων ηλικίας 25-45 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 100% του μισθού και των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών για 6 μήνες, δηλαδή 6.132 ευρώ και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών, δηλαδή 4.906 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας.

Η διαδικασία συμμετοχής για τις επιχειρήσεις είναι απλή:

1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω gov.gr

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

2. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον αριθμό των θέσεων, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα

3. H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις

4. Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης

5. Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και κάνει πρόσληψη.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ υλοποιεί ειδικά προγράμματα απασχόλησης για τους πρώην εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και για απασχόληση ανέργων 55 ετών και άνω σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.