Στην ενίσχυση ενός ακόμα κρίσιμου προγράμματος για την οικογένεια και την κοινωνία, που εξασφαλίζει την πρόσβαση παιδιών σε δομές φροντίδας, προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης, προχωρά το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 29 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για τη διετία 2025-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 755 εκατομμυρίων ευρώ.

Η βασική καινοτομία του Προγράμματος είναι η διετής διάρκειά του, η οποία προσφέρει στις οικογένειες μεγαλύτερη σταθερότητα, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερο προγραμματισμό για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών τους. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η αβεβαιότητα και η ταλαιπωρία της ετήσιας διαδικασίας υποβολής και ένταξης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΥΚΟΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα των ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών.

Την ΚΥΑ υπογράφουν ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς και η Υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη.



