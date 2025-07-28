Αρκετοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις της εμπορικής συμφωνίας της Κυριακής με τις ΗΠΑ, πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα ήταν η λιγότερο κακή επιλογή που είχε στη διάθεσή του το μπλοκ, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Αν και επισήμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται τα εμπορικά θέματα για την ΕΕ, η συμφωνία μεταξύ της επικεφαλής της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εισαγωγές, διαμορφώθηκε από τις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες έδεσαν τα χέρια των διαπραγματευτών.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα που αντιμετώπισαν οι διαπραγματευτές της ΕΕ καθ' όλη τη διάρκεια των συνομιλιών ήταν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις - και ιδίως οι δύο μεγαλύτερες στο Βερολίνο και το Παρίσι - δεν ήταν διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν τα χειρότερα, ώστε να προκαλέσουν τον Τραμπ να κάνει παραχωρήσεις. Η ίδια η Φον ντερ Λάιεν έκανε ελάχιστα για να αντιδράσει και γρήγορα υποχώρησε από τον αρχικό στόχο της ΕΕ να επιδιώξει μια αμοιβαία επωφελή και ισορροπημένη συμφωνία.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ ενημερώθηκαν πριν από μία εβδομάδα ότι είχαν ουσιαστικά δύο επιλογές, είτε να αποδεχθούν τους δασμούς 15% που πρότεινε ο Τραμπ ή να προβούν σε αντίποινα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Αλλά οι διαπραγματευτές προειδοποιήθηκαν ότι για να προβούν σε αποτελεσματικά αντίποινα, το μπλοκ θα πρέπει να είναι έτοιμο να παραμείνει ενωμένο.

Τελικά, η ΕΕ είναι αδύναμη, είπε μία από τις πηγές στο Bloomberg, επειδή δεν είναι ούτε ενωμένη ούτε διαθέτει στρατηγική ισχύ.

Την Κυριακή, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χαιρέτισε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η ενότητα των μελών της ΕΕ απέδωσε καρπούς. Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου Laurent Saint-Martin δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ θα πρέπει να επιστρέψουν σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους όρους της συμφωνίας.

Εθνικά συμφέροντα

Καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, οι κυβερνήσεις στην ΕΕ επικεντρώνονταν σταθερά στην υπεράσπιση των εθνικών τους συμφερόντων παρά στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής θέσης και αναζητούσαν λύσεις που θα ελαχιστοποιούσαν τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τις βασικές βιομηχανίες τους.

Από τη μία, αυτό οφείλεται στις πολιτικές αδυναμίες στη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου τόσο ο Μερτς όσο και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντιμετωπίζουν την απειλή της λαίκής δεξιάς. Από την άλλη, οφείλεται και στις παρατεταμένες ανησυχίες σχετικά με την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ και τον φόβο ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να απαντήσει στις εμπορικές πιέσεις μειώνοντας τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Δημόσια, οι κυβερνήσεις-κλειδιά «έδειξαν» τα δόντια τους, αλλά παρασκηνιακά αναζητούσαν τρόπους να κατευνάσουν τις ΗΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Η Γαλλία πίεσε για την ανάπτυξη του μέσου εξαναγκασμού της ΕΕ -ένα εργαλείο ευρείας εμβέλειας που θα επέτρεπε στο μπλοκ να πλήξει αμερικανικές εταιρείες και υπηρεσίες τεχνολογίας- και η Γερμανία επέμεινε ότι όλες οι επιλογές ήταν ανοιχτές. Όμως, στην πραγματικότητα, τα αιτήματά τους αποδυνάμωσαν τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ.

Η στρατηγική της ΕΕ για να αποτρέψει τις ΗΠΑ από την αύξηση των δασμών επικεντρώθηκε στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων αξίας σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Απρίλιο, υπό την πίεση των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να μην επιβάλει δασμούς σε κάποια από αυτά τα προϊόντα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη διαδικασία. Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους και κάποιες κυβερνήσεις υποστήριξαν ότι μια τέτοια μετρημένη προσέγγιση θα έδειχνε καλή θέληση και θα συνέβαλε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Άλλοι αξιωματούχοι θεώρησαν ότι η ΕΕ απλώς αποδυναμώνει τα χαρτιά της.

Αυτό το μοτίβο στις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ προϋπήρχε της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Όταν η ΕΕ διαπραγματευόταν τους δασμούς χάλυβα με την κυβέρνηση Μπάιντεν, το μπλοκ αφαίρεσε όλα τα αντίμετρά του, ενώ οι ΗΠΑ διατήρησαν ορισμένους από τους δασμούς τους και παρόμοιες προειδοποιήσεις από ορισμένους εμπορικούς αξιωματούχους εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αγνοήθηκαν.

Αυτή τη φορά, οι αξιωματούχοι της Επιτροπής αντιμετώπισαν έναν καταιγισμό αιτημάτων από τα κράτη μέλη για την αφαίρεση ειδών από τον κατάλογο των προϊόντων που στοχεύουν σε αντίποινα, με τα περισσότερα αιτήματα να οδηγούνται από εθνικές ανησυχίες και όχι από την επιθυμία να διαμορφωθεί μια συμπαγής ευρωπαϊκή θέση - η Γαλλία ήθελε να εξαιρεθούν τα αμερικανικά οινοπνευματώδη ποτά λόγω ανησυχιών ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αντεπιτεθεί με δασμούς στη σαμπάνια και το κρασί.

Το Βερολίνο ακολούθησε παρόμοια προσέγγιση. Ο Μερτς ζήτησε επανειλημμένα μια γρήγορη και απλή συμφωνία χωρίς να ορίζει σαφώς τι συνεπάγεται αυτό και κατ' ιδίαν παραπονέθηκε για τους αξιωματούχους της ΕΕ που «κολλάνε» στις λεπτομέρειες.

Η προστασία των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών ήταν κεντρικό θέμα στα αιτήματα του Βερολίνου. Ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από την αυτοκινητοβιομηχανία και προωθήθηκε από Γερμανούς αξιωματούχους προέβλεπε δασμολογικές ελαφρύνσεις σε αντάλλαγμα για επενδύσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αν είχε υιοθετηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός, θα κινδύνευαν να μετακινηθούν ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Η ΕΕ αντιμετώπισε επίσης εντατικές πιέσεις κατά των αντιποίνων από αρκετές εταιρείες που επιθυμούσαν μια συμφωνία εντός της προθεσμίας που είχε θέσει ο Τραμπ.

