Στο μείζον πρόβλημα της λειψυδρίας αναφέρεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στο linkedin.

Το κείμενο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης έχει ως εξής:

«To νερό ιδιωτικοποιείται! Θα πούμε το νερό νεράκι!". Ήδη πριν καν παρουσιάσουμε τον εθνικό σχεδιασμό για τα ύδατα, ξεκίνησαν οι θεωρίες συνωμοσίας και τα fake news. Ας είμαστε ξεκάθαροι: Το νερό είναι και παραμένει δημόσιο αγαθό, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Και κάνουμε το εθνικό σχέδιο για τα ύδατα, ακριβώς για να μην πούμε το νερό νεράκι. Αντίθετα, αυτό θα συνέβαινε αν αφήναμε το πρόβλημα να εξελιχθεί, χωρίς να λάβουμε πρόσθετες και ακόμα πιο τολμηρές πρωτοβουλίες.

Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με την κυβέρνηση, δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η κλιματική κρίση είναι εδώ και επηρεάζει ολόκληρη τη Μεσόγειο με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Ειδικά η χώρα μας είναι 19η στον κόσμο στον κίνδυνο λειψυδρίας. Δεν θυμηθήκαμε φυσικά τώρα το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων. Από το 2019, έχουν υλοποιηθεί πάνω από 200 σχετικά έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 1.000. Η επιδείνωση όμως, λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως προκύπτει από όλα τα επίσημα στοιχεία, επιτάσσει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να εξετάσουμε και λύσεις "έξω από το κουτί".

Υπάρχει άραγε κάποιος που να πιστεύει ότι ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό και εθνικό θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί από 739 διαφορετικούς φορείς; Όταν μάλιστα αρκετοί από αυτούς τους φορείς είναι ιδιαίτερα προβληματικοί από όλες τις απόψεις; Μην ξεχνάμε ότι ολόκληρη η Ελλάδα ηλεκτροδοτήθηκε με μία μόνο εταιρεία! Πρέπει, λοιπόν, και εδώ να υπάρχει μια πιο κεντρική διαχείριση των αναγκαίων έργων.

Επίσης, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, να δούμε πχ το παράδειγμα της Κύπρου και του Ισραήλ με τις αφαλατώσεις. Και να εφαρμόσουμε προηγμένες τεχνικές για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση. Ενώ βεβαίως πρέπει να λάβουμε και μια σειρά από πιο επείγοντα μέτρα για τους επόμενους μήνες. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την αδιάλειπτη παροχή νερού τόσο για τους κατοίκους των πόλεων και των χωριών όσο και για τους αγρότες μας. Και φυσικά σε προσιτές τιμές και με ιδιαίτερη φροντίδα για τους πιο ευάλωτους.

Όταν παρουσιάσουμε τις επιμέρους δράσεις μας, θα τις συζητήσουμε προφανώς με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οφείλουμε όλοι, όμως, να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση η οποία να ανταποκρίνεται στην έκταση του προβλήματος. Δεν γίνεται η συζήτηση να περιοριστεί στην αποδόμηση διάφορων fake news.

To Eθνικό Σχέδιο για τα Ύδατα θα είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Κάνουμε έτσι το χρέος απέναντι στη νέα γενιά και τις επόμενες γενιές, οι οποίες δικαιούνται να έχουν ένα πραγματικά ποιοτικό μέλλον!», υπογραμμίζει κλείνοντας ο Κ. Χατζηδάκης.

