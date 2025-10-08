Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν από σήμερα ποσό 14.800 ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Δωρεάν κρατικό χρήμα προκειμένου να στήσουν τη δική τους επιχείρηση, μπορούν να διεκδικήσουν από σήμερα άνεργοι ηλικίας έως και 60 ετών: Από σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00, «ανοίγει» η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, μέσω του οποίου μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος ποσό επιχορήγησης 14.800 ευρώ, προκειμένου να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά «βήματα».



Μία από τις προϋποθέσεις που έχει τεθεί είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου από πλευράς ενδιαφερόμενου, το οποίο θα θεωρηθεί πως επιτρέπει την βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι:

Να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ

Να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης

Να είναι Έλληνας πολίτης, πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενής με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, ή πολίτης τρίτης χώρας με ισχύουσα άδεια διαμονής

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας

Τι είδους επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται

Οι δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν:

Ατομική επιχείρηση

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) ως ομόρρυθμοι εταίροι

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Συνεταιρισμό εργαζομένων (άρθρο 24 ν. 4430/2016)

Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν συσταθεί από πρώην ανέργους.

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας

5.400 ευρώ μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου

5.400 ευρώ μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.

Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:

Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου

Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες και η Δημόσια Πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ:

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Σε προηγούμενους κύκλους των σχετικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, οι σχεδόν 10.000 ωφελούμενοι δημιούργησαν από καφέ και καταστήματα γρήγορου φαγητού, μέχρι φυσικοθεραπευτήρια, φροντιστήρια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα διαιτολογίας, αλλά και καινοτόμες start-ups – όπως μια επιχείρηση ticket seller που εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece.



