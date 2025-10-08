Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας συζητείται ήδη στη Βουλή με το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής να δίνεται στο…περίφημο 13ωρο πάνω στο οποίο εδράζονται κυρίως και οι αντιρρήσεις της κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο όμως περιλαμβάνει και σημαντικές αλλαγές μεταξύ άλλων και στη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Ευέλικτη προσέλευση

Το άρθρο 22 του νομοσχεδίου δίνει στους εργαζομένους τη δυνατότητα – φυσικά από συμφωνία με τον εργοδότη – ευέλικτης προσέλευσης μέχρι το χρονικό διάστημα των 120 λεπτών.

Ας υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος εργάζεται κανονικά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ρύθμιση του δίνει τη δυνατότητα να συμφωνήσει με τον εργοδότη του να έρχεται έως τις 11 και να φεύγει 8 ώρες μετά, έως 7 το απόγευμα.

Η ευέλικτη προσέλευση αφορά το διάστημα από τη δηλωθείσα στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας έναρξη του ωραρίου και εντεύθεν.

Χρόνος προετοιμασίας

Ως χρόνος προετοιμασίας σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ορίζεται για παράδειγμα η είσοδος στην περιοχή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, η αλλαγή ενδυμασίας εφόσον αυτή απαιτείται λόγω της θέσης/καθηκόντων εργασίας, η μετάβαση στη θέση παροχής εργασίας και το πλύσιμο μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Η προετοιμασία του εργαζομένου ΔΕΝ εμπίπτει στην έννοια του χρόνου εργασίας κι αυτό είναι βασικό για τη χρήση της ψηφιακής κάρτας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ένα χρονικό διάστημα 30 λεπτών πριν την έναρξη της εργασίας και 30 λεπτά μετά το πέρας της για τους εργαζόμενους στον κλάδο της βιομηχανίας και 2 δεκάλεπτα για τους υπόλοιπους κλάδους.



Με βάση τα παραπάνω η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον εργαζόμενο πρέπει να πραγματοποιείται:

1. κατά την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου μετά τον χρόνο προετοιμασίας προς ανάληψη εργασίας, και

2. κατά τη λήξη του δηλωθέντος ωραρίου πριν από τον χρόνο προετοιμασίας προς αποχώρηση.



Ο νόμος επιτρέπει ευνοϊκότερες συμφωνίες για τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος προετοιμασίας θεωρείται ως χρόνος εργασίας.

Εάν όμως κατά τον χρόνο προετοιμασίας, βρεθεί κάποιος να απασχολείται πραγματικά τότε επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σήμανση ψηφιακής κάρτας

Ο νόμος ορίζει 3 μονά χτυπήματα το μήνα, ανά εργαζόμενο. Δηλαδή μέχρι 3 φορές μηνιαίως ο εργαζόμενος μπορεί να χτυπήσει κάρτα κατά την είσοδο στην επιχείρηση αλλά όχι στην έξοδο ή το αντίστροφο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται πάντως σύσταση από την επιθεώρηση εργασίας στον εργοδότη ώστε να …νουθετήσει τον «ξεχασιάρη» εργαζόμενο.



Αυτήν τη στιγμή η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται σε ένα σύνολο 1,5εκατ. εργαζομένων. Από τις 3 Νοεμβρίου επεκτείνεται στο χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις διοικητικές τουριστικές υπηρεσίες ανεβάζοντας τον αριθμό των αριθμό των εργαζομένων σε 1,85 εκατ.

Πηγή: skai.gr

