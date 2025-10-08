Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Οι επενδυτές προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed για να προβλέψουν τις προσεχείς κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου, εν μέσω του συνεχιζόμενου shutdown (σ.σ. της αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ), οι επενδυτές προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed για να προβλέψουν τις προσεχείς κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 91,99 μονάδων (–0,20%), στις 46.602,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 153,30 μονάδων (–0,67%), στις 22.788,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 25,69 μονάδων (–0,38%), στις 6.714,59 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη Wall Street ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark