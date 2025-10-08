Την πρωτιά στο ποσοστό ατόμων που εργάζονται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα στην ΕΕ κατέχει η Ελλάδα. Αντίθετα, εμφανίζει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό ημιαπασχόλησης.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 10,8 % των απασχολουμένων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάστηκε περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα στην κύρια και τη δευτερεύουσα απασχόλησή τους συνολικά, σύμφωνα με την Eurostat.

Τα στοιχεία δείχνουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τα άτομα που εργάζονταν περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (20,9 %), ακολουθούμενη από την Κύπρο (16,6 %) και τη Μάλτα (14,6 %).

Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία (2,5 %), τη Λετονία (4,1 %) και τη Ρουμανία (5,9 %).

Ο χρόνος εργασίας μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα –συνδυάζοντας την κύρια και τη δευτερεύουσα απασχόληση– ήταν ο πιο δημοφιλής στην ΕΕ, με το 72,3 % του συνόλου των απασχολουμένων να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Βουλγαρία (92,8 %), η Ρουμανία (90,6 %) και η Λετονία (86,9 %) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων σε αυτή την κατηγορία.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9 % των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονταν έως 19 ώρες την εβδομάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (26,8 %), τη Δανία (25,5 %) και την Αυστρία (25,3 %). Αντίθετα, αυτή η κατηγορία ήταν η μικρότερη στη Ρουμανία (3,5 %), τη Βουλγαρία (4,6 %) και την Ελλάδα (6,1 %).

Πηγή: skai.gr

